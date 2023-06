Michelle Liwacz pidió recientemente a sus alumnos de primer año en la Primaria Slackwood que consideraran un problema: la Antártida se está calentando. ¿Qué podrían hacer los pingüinos para adaptarse?

Un niño, Noah, dijo que las aves podían refrescarse en el agua, pero reconsideró después de recordar todas las orcas hambrientas esperándolas allí. “¿Quizás pudieran migrar a otro lugar frío, como Estados Unidos en invierno?”, preguntó. Una niña, Aliya, sugirió que los humanos les dieran flotadores. Y Gabi pensó que tal vez los pingüinos podrían construir iglús —y algunos podrían vivir en su refrigerador.

Nueva Jersey es el primer, y hasta ahora único, Estado de EE. UU. en exigir que se enseñe el cambio climático a todos los estudiantes desde el jardín de niños hasta el último semestre de preparatoria. El tema es entretejido en la mayoría de las materias, incluyendo educación física.

Los estándares se basan en una premisa impactante: el cambio climático puede enseñarse a los estudiantes más jóvenes sin asustarlos. En lugar de centrarse en el pesimismo, los estándares están diseñados para ayudar a los niños a conectarse con lo que sucede en el mundo natural que los rodea y aprender a resolver problemas.

“Cuando los protegemos de tanto, no están listos para abordarlo cuando se enteran, y se vuelve más aterrador cuando entienden que están en una posición en la que pueden pensar activamente en soluciones”, dijo Lauren Madden, profesora de educación científica elemental en el College of New Jersey.

Tammy Murphy, esposa del Gobernador Phil Murphy, fue la fuerza impulsora detrás de los estándares. Dijo que la educación sobre el cambio climático era vital para ayudar a los estudiantes a sintonizarse con la salud del planeta, prepararse para una nueva economía basada en energía verde y adaptarse a los cambios climáticos que prometen intensificarse.

Ha surgido cierta disidencia. En una audiencia pública en mayo, los detractores presionaron para que también se enseñaran las desacreditadas teorías del negacionismo sobre el clima y dijeron que enseñar la ciencia del clima era una forma de “adoctrinamiento”.

Sin embargo, una encuesta realizada en mayo por la Universidad Fairleigh Dickinson en Nueva Jersey encontró que el 70 por ciento de los residentes del Estado apoya la enseñanza del cambio climático en la escuela.

En la Primaria Slackwood, varios padres dijeron que estaban encantados con las lecciones climáticas. Los alivió de parte de la carga de explicar el cambio climático y el clima extremo, dijeron, y aprovechaba la curiosidad de los niños sobre los animales y la naturaleza.

“Si son más respetuosos con el medio ambiente, serán buenos seres humanos”, dijo Niral Sheth, cuya hija menor, Navya, está en la clase de Liwacz.

En el patio de recreo, hay un jardín cercado para mariposas, un contenedor de composta y un lecho de tierra donde los niños han probado si un fertilizante químico comercial o una mezcla natural ayudó mejor a las plantas (ganó el natural).

A los niños se les enseña que las actividades humanas, como el transporte, la calefacción y la cría de ganado, están sobrecalentando el planeta, como dice un libro de clase, “haciendo que la Tierra se sienta mal”.

Sin embargo, la atención se centra en la concientización y la resolución de problemas. A los niños de kinder se les enseña cómo está conectado todo, junto con la importancia de los insectos polinizadores. Los alumnos de primer año aprenden sobre el compostaje, el reciclaje y la jardinería hidropónica, y los de segundo año exploran la contaminación y el plástico. En algunos Estados ha habido una fuerte resistencia a incorporar la ciencia del clima en el plan de estudios. Algunos Estados lo enmarcan falsamente como un tema de debate.

En cuanto a las preocupaciones de que aprender sobre el cambio climático puede asustar a los niños, Monica Nardone, maestra de tercer año en Trenton, Nueva Jersey, señaló que las escuelas tienen simulacros para prepararse para tiroteos escolares: “¿En serio? ¿Cuánto más vamos a hacerlos tener miedo?”.

CARA BUCKLEY

THE NEW YORK TIMES