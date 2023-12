Artistas brasileñas 'pintan de disidencia' las galerías de Nueva York: ¿son feministas?

La artista brasileña Berna Reale está sentada sobre un caballo pintado de escarlata, con un bozal tipo jaula cubriéndole el rostro. Guía al animal con riendas de cuero negro, con sus manos en guantes a juego. Viste un uniforme militar negro y una expresión seria en su rostro.

“Palomo”, la pieza de performance del 2012 que se escenificó en la ciudad amazónica de Belém, cuestiona la idea de que instituciones como la Policía proyectan una sensación de paz y seguridad. Como todas las presentaciones de Reale, “Palomo” ocurrió en un espacio público al aire libre, brindándole un público amplio y respuestas espontáneas de personas que no se habían propuesto ver arte.

“Genera tensión”, dijo Reale, de 57 años, quien también trabaja con la Policía como experta forense.

Una de las artistas contemporáneas más importantes de Brasil, Reale es presentada con otras 17 creadoras en un nuevo libro, “Prácticas disidentes: mujeres artistas brasileñas, 1960-2020”. Escrito por la historiadora del arte Claudia Calirman, explora cómo las artistas respondieron a algunas de las épocas más difíciles del país —desde su dictadura militar a mediados de la década de 1960 y el regreso a la democracia a mediados de la década de 1980 hasta los cambios en torno a las normas de género y la objetificación de las mujeres en la década del 2000.

Once de estas artistas, incluyendo a Reale, también participan en una exposición complementaria, curada por Calirman en la Galería Anya and Andrew Shiva en el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York, hasta el 16 de junio.

Mientras que las mujeres han estado en primer plano del mundo del arte de Brasil durante décadas, no siempre estaban dispuestas a usar su visibilidad para hablar de los problemas relacionados con el género que enfrentaban personalmente.

“No hablaban de problemáticas de la mujer”, dijo Calirman. “Si lo hacían, las menospreciaban”.

En su libro, Calirman espera atraer a los lectores al incluir obras que son juguetonas, incluyendo de la artista visual Renata Felinto.

En el video del 2012 “Cara blanca y cabello rubio”, Felinto pone de cabeza la práctica racista de pintarse la cara negra —aún usada en algunos programas de la televisión brasileña en ese entonces— pintándose la cara de blanco y usando una larga peluca rubia mientras recorre boutiques de alta gama en el próspero barrio Jardins de São Paulo, un área que muchos brasileños negros evitan debido a los casos de racismo allí.

El objetivo, dijo Felinto, “era devolver este sentimiento de vergüenza a las personas que son del tipo que generalmente nos hacen sentir así”. Agregó, “Durante la actuación, algunas mujeres que miraban estaban indignadas. Rápidamente, se dieron cuenta de que se trataba de ellas”.

Aleta Valente es una de las artistas más jóvenes incluidas en la exposición. En su autorretrato “Chica Material” del 2019, Valente posa provocativamente sobre una pila de materiales de construcción desechados, con una pared de bloques de cemento sin terminar detrás de ella. La intención es cuestionar la construcción de los estereotipos femeninos y la forma en que los cuerpos de las mujeres son vistos como materiales de consumo.

“Obviamente soy feminista, pero eso no es todo lo que es mi obra”, dijo. “Cuando una artista es mujer y retrata su experiencia en el mundo, su forma de ver el mundo, inmediatamente se la etiqueta como feminista. Pero cuando los hombres miran el mundo, es visto como una experiencia universal. Eso es lo que nos molesta como artistas”.

Reale coincide. Su obra se centra principalmente en la violencia contra las minorías. Eso significa que las mujeres son a menudo los temas de sus performances, porque, como señala, Brasil es una nación de extrema desigualdad.

“Si eso es lo que significa ser feminista, entonces supongo que lo soy”, dijo renuentemente. “Si tiene que haber una palabra para ello, por supuesto, somos feministas”.

JILL LANGLOIS. THE NEW TORK TIMES