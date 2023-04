En 1966, cuando el artista Arthur Simms tenía apenas 4 años, su madre dejó el hogar en Kingston, Jamaica, con destino a Estados Unidos para mantener a su familia como au pair. Arthur, su padre y sus tres hermanas siguieron su vida en Kingston hasta que pudieron reunirse con ella en Nueva York unos años más tarde. La infancia de Simms en el Caribe fue como un sueño que él recuerda con afecto porque sentó las bases para lo que estaba por venir.

Estaba aprendiendo de los artesanos de Kingston quienes, en lugar de comprar un carro para usar en el mercado, lo fabricaban con ruedas y cajas. Simms comenzó a hacer pequeños objetos con materiales encontrados —madera, plástico, cuerdas— que usaba como juguetes.

“Jamaica quizás no sea un país rico”, dijo Simms, de 61 años, durante una entrevista en su estudio en Staten Island, Nueva York, donde vive y trabaja. “Pero la gente, hombre, tiene alma. Hacían cosas con las manos”.

Ahora, con dos exhibiciones simultáneas en dos países —una retrospectiva con obras que abarcan más de 30 años en la Galería Karma en Los Ángeles (que finaliza el 29 de abril) e instalaciones específicas del sitio en una iglesia desconsagrada en Cremona, Italia (que finaliza el 9 de mayo)— finalmente queda claro cuánto deben a sus orígenes los enigmáticos dibujos y los ensamblajes de Simms.

Simms dijo haberse considerado un artista desde el segundo año de primaria, en Brooklyn, donde el jefe laboral de su madre, quien también era, por un golpe de suerte, abogado de inmigración, ayudó a la familia a mudarse.

Para cuando cursaba la preparatoria, daba largos paseos desde su casa hasta el Museo de Brooklyn, donde compraba materiales de arte y reproducía los retratos de los artistas en las paredes —Rembrandt, Goya— sustituyendo sus rostros por los suyos. Mientras estudiaba en el Brooklyn College, mostró una de las pinturas, basada en el “Retrato del Duque de Wellington” de Goya, al artista William T. Williams, su mentor, quien le impartió dibujo y con quien recorrió las galerías de Manhattan en excursiones de campo.

“Williams era amable”, recordó Simms. “Dijo que mi pintura le recordaba las tradiciones pictóricas haitianas”. Pero Simms no estaba satisfecho: sus colores eran escasos y la obra no parecía original. En 1985 ganó una beca a la Escuela de Pintura y Escultura Skowhegan, en Maine, y comenzó a experimentar nuevamente con objetos, como lo había hecho en su infancia. “En Skowhegan me di cuenta de que eran las ideas escultóricas las que me llegaban con más facilidad”, dijo.

Sin embargo, la forma lo eludió una vez más —hasta que decidió experimentar con cuerda de cáñamo. “Y de repente tuvo sentido, fue como darle a la escultura una piel transparente”, dijo. Mostró estas esculturas de cuerda por primera vez en su primera exposición individual, y también en su muestra revelación, en 1992, en la Galería Philippe Briet en Manhattan. Se ha convertido en su firma, envuelta como una malla alrededor de los objetos dispares que ha coleccionado durante años, haciendo que toda su obra parezca la colección gigante de un pescador bien viajado y dedicado a rescatar objetos perdidos del mar.

En el 2002, como miembro de la Academia Estadounidense en Roma, Simms se interesó en las innovaciones de Caravaggio utilizando efectos contrastantes de luces y sombras.

Hoy, en su estudio de grandes dimensiones, postales de pinturas de Caravaggio están pegadas a un estante junto a piedras, conchas, plumas y alambres de cáñamo. Lo siguiente que ve un visitante son pinturas de su esposa, la artista Lucy Fradkin. Hay un tablero gigante lleno de cartas de su madre.

El estudio es como un barco con un ancla —su compendio de recuerdos almacenados en objetos encontrados y en palabras en las paredes. “He estado creando mi lenguaje durante 40 años”, dijo el artista, leyendo una de las cartas de su madre de la pila. “Y debo continuar, porque es la única forma en que puedo sobrevivir”.

Por: YINKA ELUJOBA