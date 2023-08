Mucho antes de que los europeos colonizaran América del Norte, los pueblos indígenas en el valle donde más tarde surgiría la Ciudad de México pueden haber seguido un calendario solar natural que era tan preciso que tomaba en cuenta los años bisiestos.

El “calendario de horizonte”, propuesto en un nuevo estudio, se basaba en puntos de referencia naturales en las escarpadas montañas del este del valle, y se mantenía sincronizado con el año astronómico gracias a un templo en la cima de un volcán sagrado. El sistema puede haber sido utilizado por la cultura azteca, que floreció en la zona aproximadamente entre los años 1300 y 1500, aunque civilizaciones anteriores también recurrían al horizonte para conocer la hora.

El recorrido de la Tierra alrededor del Sol no se divide en 365 días perfectamente diferenciados. Cada año hay un cuarto extra de un día. No tomar en cuenta ese tiempo puede acumularse, trastocando el calendario de una civilización. El seguimiento de los días era una preocupación en el valle, conocido como la Cuenca de México, donde vivían hasta tres millones de personas antes de que llegaran los europeos, lo que la convertía en una de las regiones más pobladas del planeta en ese entonces. Con tantas bocas que alimentar, los agricultores de maíz tenían que cronometrar su siembra con precisión.

Mientras que los pueblos mesoamericanos carecían de brújulas, cuadrantes o astrolabios, su método para mantener su calendario agrícola puede haber estado escondido a simple vista alrededor de la cuenca, dijo Exequiel Ezcurra, distinguido profesor de ecología en la Universidad de California, en Riverside, y autor del estudio, publicado recientemente en The Proceedings of the National Academy of Sciences.

“No soy historiador, astrónomo o arqueólogo”, dijo Ezcurra. “Soy biólogo y trabajo en ciencias ambientales, así que entré a este asunto un poco al azar y con otros ojos, creo, porque estoy interesado en la evolución de los principales cultivos de Mesoamérica”.

El equipo de Ezcurra presenta un modelo de calendario que coteja la ubicación del Sol en el horizonte con las festividades citadas en los códices mesoamericanos. Los observadores precolombinos del cielo que seguían estos amaneceres desde el mismo punto de la cuenca podían rastrear el Sol con gran precisión, dijo, porque las ligeras diferencias en su posición cada día serían observables a distancia.

Los investigadores también subieron a los restos de un templo en el Cerro Tláloc para ver salir el Sol sobre una antigua calzada elevada, que creen pudo haber sido un marcador celestial del año nuevo mesoamericano que podría haber sido usado para hacer ajustes de año bisiesto.

“Esta larga calzada de piedra queda alineada con el Sol exactamente el 23 o 24 de febrero, con una pequeña variación de un año a otro, que es exactamente el momento en que comenzó el calendario azteca”, dijo Ezcurra. Ese resultado, dijo, “significa que no sólo estaban usando puntos de observación desde el fondo de la cuenca contra las montañas, sino que pudieron construir un observatorio en la cima de la montaña que tenía las mismas alineaciones que obtenían del fondo”.

El estudio ofrece una visión tentadora del cronometraje basado en el terreno, pero no todos los investigadores coinciden con sus conclusiones. Ivan Sprajc, especialista en arqueoastronomía mesoamericana en la Academia de Ciencias y Artes de Eslovenia, apuntó a investigaciones anteriores que indican que estas montañas orientales se utilizaron para identificar fechas específicas, lo que hace que los hallazgos del equipo “no sean novedosos en lo absoluto”, en su opinión.

Pero Anthony Aveni, profesor emérito de astronomía, antropología y estudios de nativos americanos en la Universidad Colgate, en Hamilton, Nueva York, calificó el nuevo estudio como “una contribución sólida y bien documentada a la astronomía mesoamericana”.

“Las alineaciones hacia montañas en el horizonte oriental del Valle de México, que también involucran al Cerro Tláloc, son bien documentadas durante el periodo azteca, y aquí tenemos buena evidencia de que este tipo de práctica estuvo en vigor mucho antes”, dijo Aveni, quien revisó el estudio para la revista que lo publicó.

Ezcurra, por su parte, dijo que anticipaba que hubiera escepticismo de los expertos, dada su experiencia poco convencional en este tema. Sin embargo, espera que el nuevo estudio genere más conciencia sobre la rica herencia de la Cuenca de México, donde los observadores del cielo han mirado hacia el Sol naciente durante siglos para orientarse en el tiempo.

Las montañas, dijo Ezcurra, “nos cuentan historias de evolución cultural en el pasado que se han perdido”.

Por: BECKY FERREIRA