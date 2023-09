Cuando un hombre británico de entre 18 y 35 años escribe términos de búsqueda para un viaje a Amsterdam, es posible que vea un anuncio inusual: “Aléjate”. En un anuncio, un joven está desfallecido sobre una banca antes de ser subido a una ambulancia. Otro muestra a la policía esposando y tomando las huellas dactilares a un hombre. El texto sobrepuesto advierte a aquellos que “vienen a Amsterdam para una noche desordenada” que podrían enfrentar multas, hospitalizaciones, antecedentes penales o daños permanentes a la salud.

Esos videos son parte de la publicidad de la Ciudad destinada a disuadir a los jóvenes británicos de venir a la capital holandesa a pasar un fin de semana revoltoso. Las advertencias llegan a pesar de que Amsterdam es conocida en parte por el acceso a la marihuana y la prostitución legal en la zona de tolerancia de la Ciudad.

La campaña está dirigida a los “turistas molestos” de Gran Bretaña que planean “deschongarse” según un comunicado de Amsterdam. Es posible que más adelante este año se amplíe a otros turistas, de los Países Bajos y otros países de la Unión Europea, decía el comunicado.

“Los visitantes seguirán siendo bienvenidos, pero no si hacen desmanes y alteran el orden”, dijo Sofyan Mbarki, vice Alcalde de Amsterdam, en una declaración.

Los anuncios son parte de un esfuerzo mayor para tomar medidas enérgicas contra los turistas ruidosos de los que se han quejado los lugareños desde hace mucho tiempo. En febrero, Amsterdam prohibió que se fume marihuana en las calles de la zona de tolerancia y exigió que los negocios cerraran a las 3:00 horas, tres horas antes que el horario anterior. Los cafés y restaurantes también deben cerrar antes, a las 2:00 horas.

La Ciudad también tiene como objetivo reducir la exhibición de prostitutas en escaparates en la zona de tolerancia y ha estado buscando alternativas. Una campaña publicitaria recuerda a los visitantes que beber y cantar a todo pulmón debe limitarse a los bares.

La Ciudad también dijo que ha iniciado un esfuerzo educativo para los visitantes que ya están en la Ciudad llamado “Cómo gozar Amsterdam”. Incluye advertencias respecto al ruido excesivo y la ilegalidad de orinar en la vía pública y de comprar drogas a traficantes en la calle.

“No somos fans de eso”, dijo Ian Johnson, portavoz de Last Night of Freedom, una compañía que organiza despedidas de soltero y soltera, en referencia a la campaña publicitaria. “Creemos que es un poco miope”. Agregó que los turistas británicos no se merecían su mala reputación y calificó los videos de alarmistas. La reputación de Amsterdam como ciudad de fiesta está arraigada, dijo Johnson: “Nos está yendo muy bien. No creo que esto vaya a detenerlo”.

Por: Claire Moses