Amazon: ¿por qué decepcionó la entrega de pedidos con drones?

COLLEGE STATION, Texas — Hace una década, Amazon anunció un programa cuyo objetivo era revolucionar el envío. Drones lanzados desde una bodega central surcarían los cielos realizando entregas.

“Sé que esto parece ciencia ficción. No lo es”, dijo Jeff Bezos, fundador de Amazon y su director ejecutivo en ese entonces. Los drones estarían “listos para iniciar operaciones comerciales tan pronto como estén aseguradas las regulaciones necesarias”, probablemente en el 2015, dijo la compañía.

En el 2023, la entrega con drones es una realidad —más o menos— en las afueras de College Station, Texas, al noroeste de Houston.

Sin embargo, la empresa actual es tan decepcionante que Amazon solo puede mantener los drones en el aire regalando cosas. Años de trabajo de científicos destacados y especialistas en aviación han dado como resultado un programa que transporta tiras para el aliento Listerine Cool Mint o una lata de sopa Campbell’s —pero no ambas a la vez— a clientes como obsequio.

La brecha entre afirmaciones deslumbrantes y la realidad mundana ocurre en todo momento en Silicon Valley, el corazón en California de muchas empresas de tecnología. Los autos autónomos, el metaverso, los autos voladores, robots —es larga la lista de promesas retrasadas e incompletas.

“Es fácil tener ideas”, dijo Rodney Brooks, un emprendedor de robótica y detractor del bombo de las empresas tecnológicas. “Convertirlas en realidad es difícil”.

Amazon dijo el mes pasado que las entregas con drones se expandirían a Gran Bretaña, Italia y otra ciudad estadounidense no identificada para fines del 2024.

Dominique Lord y Leah Silverman viven en la zona de drones de College Station. Si bien es genial que cosas aterricen en tu cochera, al menos las primeras veces, existen muchos obstáculos.

Sólo puede entregarse un artículo a la vez. No puede pesar mucho más de dos kilos. No puede ser frágil, porque el dron lo deja caer desde cerca de cuatro metros de altura. Los drones no pueden volar cuando hace demasiado calor, demasiado viento o demasiado lluvia.

Debes estar en casa para colocar el indicador de aterrizaje, pero tu auto no puede estar en la cochera. El artículo puede rodar hacia la calle. Dejar que el dron aterrice en el patio trasero evitaría algunos de estos problemas, pero no si hay árboles. Amazon también advirtió que la entrega con drones no está disponible durante periodos de alta demanda.

Después de que Silverman y Lord expresaran interés en el programa de drones, Amazon ofreció 100 dólares en certificados de regalo en octubre del 2022. Pero su servicio no comenzó hasta junio y luego se suspendió durante una ola de calor.

Sin embargo, los incentivos siguieron llegando. La pareja recibió recientemente un correo electrónico de Amazon promocionando Crema de Cacahuate Skippy, que generalmente cuesta 5.38 dólares, pero era un “regalo gratis” a entregarse vía dron. Amazon dijo que “algunos artículos promocionales” se ofrecen “como bienvenida”.

“Realmente no necesitamos nada de lo que ofrecen gratis”, dijo Silverman, una novelista y cuidadora de 51 años. “Los drones se sienten más como un juguete que otra cosa —un juguete que desperdicia una enorme cantidad de papel y cartón”.

Lord, un profesor de ingeniería civil de 54 años, recientemente pidió medicamentos por correo. Cuando recuperó el paquete, se habían derretido. Tiene la esperanza de que el potencial de los drones para realizar entregas rápidas pueda con el tiempo resolver problemas como este.

“Aún veo este programa positivamente, sabiendo que está en fase experimental”, afirmó.

Amazon dice que los drones mejorarán con el tiempo. Está previsto que un nuevo modelo, el MK30, con un mayor alcance y capacidad de volar en condiciones climáticas adversas, comience a funcionar a fines del 2024.

Cuando Amazon comenzó a trabajar en drones, tenían que ver con la velocidad. “Podemos realizar entregas en media hora”, prometió Bezos.

Sin embargo, sobre el terreno el progreso fue lento.

“Parte del ADN de la industria tecnológica es que puedes lograr cosas que nunca pensaste que podrías lograr”, dijo Neil Woodward, quien pasó cuatro años como gerente senior en el programa de drones de Amazon. “Pero la verdad es que las leyes de la física no cambian”.

Archie Conner, de 82 años, vive a unas puertas de Lord y Silverman. También pidió crema de cacahuate Skippy gratis, pero se le olvidó colocar el indicador de aterrizaje, por lo que el dron se alejó. Luego lo volvió a ordenar.

Mientras tanto, un repartidor de Amazon apareció con el primer frasco. Ahora tiene dos frascos.

“No hemos hallado mucho por lo que queramos pagar”, dijo Conner. “Pero hemos disfrutado la crema de cacahuate gratis”.

Por: David Streitfeld