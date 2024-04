Los actores de Hollywood que se están lanzando a los videojuegos: las nuevas narrativas del cine

JUST LUNNING

Una corriente de actores que construyeron sus carreras en Hollywood están haciendo sentir su presencia digital en los videojuegos, un medio alguna vez estigmatizado y que cada vez es más visto como una plataforma narrativa única con la capacidad de llegar a grandes audiencias.

Algunos actúan con voz, transfiriendo habilidades que pueden haber perfeccionado en películas animadas o programas de televisión, mientras que otros contribuyen con sus imágenes a través de tecnología avanzada de captura de movimiento que puede replicar cejas fruncidas y mejillas arrugadas.

El año pasado, Cameron Monaghan encabezó Star Wars Jedi: Survivor; Megan Fox interpretó a un personaje en Mortal Kombat 1; e Idris Elba y Keanu Reeves proporcionaron la columna vertebral de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

En una nueva versión del juego de terror de 1992 Alone in the Dark, tanto Jodie Comer, que ganó un Emmy por “Killing Eve” y un Tony por “Prima Facie”, como David Harbour, conocido por su trabajo en “Stranger Things”, están haciendo su debut en los videojuegos.

“Espero que la gente siga viendo películas de dos horas dentro de décadas, pero sé que estarán jugando videojuegos”, dijo Harbour vía correo electrónico.

En un video tras bambalinas del editor del juego, Comer dijo que trabajar en la película “Free Guy”, ambientada en un videojuego ficticio, le dio una nueva apreciación de la industria. “Es increíble poder salir de lo que haces habitualmente y explorar algo nuevo”, dijo.

En Alone in the Dark, el personaje de Comer y el investigador privado que ella contrata, interpretado por Harbour, exploran un hospital psiquiátrico para descubrir la verdad detrás de una desaparición reciente.

La migración a los videojuegos se produce porque los avances tecnológicos han reducido la desconexión entre las actuaciones de la vida real y las digitales. Incorporar a actores conocidos permite a los estudios llegar a personas que quizás no estén interesadas en sus juegos.

“Si vieras que David Harbour y Jodie Comer estelarizan una nueva versión de la película de terror ‘Alone in the Dark’, probablemente irías a verla”, dijo Michael Csurics, director de casting y voz del juego.

Una presencia conocida puede aumentar drásticamente el alcance de un juego. Para los juegos de gran presupuesto, los actores son un pequeño voto de confianza. Para los juegos independientes, pueden ser una apuesta de todo o nada. “Tener una celebridad definitivamente inclina la balanza del presupuesto”, dijo Csurics.

Los actores de cine y televisión que han pasado a los videojuegos notan las similitudes entre actuar en ambos medios.

Karen Fukuhara se unió al elenco de The Callisto Protocol, un juego de supervivencia de terror del 2022, unos años después de interpretar a Kimiko en “The Boys”, una serie satírica de superhéroes.

Fukuhara dijo que había “imaginado que el casting de un videojuego era como, de acuerdo, simplemente actúa como si estuvieras en una zona de guerra o actúa como si estuvieras disparando a alguien”, pero que le sorprendió lo mucho que la experiencia “se sintió como una escena”.

A final de cuentas, actuar es actuar.

Los actores describen la experiencia de filmar en un escenario de captura de movimiento como algo intermedio entre el teatro y el cine. Rodeados por al menos una docena de cámaras en una habitación blanca con decorados minimalistas, los actores visten trajes ajustados cubiertos de puntos que ayudan al sistema a captar sus movimientos. Los miembros del equipo técnico observan desde la distancia y, a menudo, reproducen actuaciones en tiempo real.

A diferencia de otros medios, los videojuegos transforman al espectador en un participante activo.

Harbour dijo que los juegos permitían comentarios sociales y catarsis emocional, y que se unió a Alone in the Dark porque “parecía un terreno fértil para una nueva narración imaginativa y la oportunidad de arriesgarse”.