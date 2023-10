Harriet Goldberg compuso la que puede ser una de las canciones más escuchadas en el mundo hoy.

Esta nativa de Nueva Jersey de 74 años es, en sus propias palabras, una “música tardía y de medio tiempo” que nunca ha tocado en vivo. Pero todos los días desde el 2017, “My Time to Fly”, el instrumental con dejos de jazz de Goldberg, ha sido reproducido a un sinnúmero de personas que han sido puestas en espera en llamadas por empresas grandes y pequeñas. Entre ellas figuran Delta Air Lines, Nasdaq, Sagami Railway en Japón, la Prisión de Dartmoor en Inglaterra, veintenas de hoteles y restaurantes y The New York Times.

El recorrido de Goldberg desde una trayectoria en trabajo social hasta ser la reina de la música de llamadas en espera es el resultado de una pasión a la que no dio rienda suelta hasta que casi cumplía 50 años.

“Cuando era niña, mi familia recibió un piano gratis”, dijo Goldberg desde su casa en Boston. “Mi papá escribía canciones y tocaba jazz como pasatiempo. Yo estudié un poco de música clásica, pero principalmente toqué folk, rock y los Beatles —lo normal para un niño en los años 60”.

Luego obtuvo una licenciatura en inglés de la Universidad de Boston y una maestría en trabajo social, y cuando tenía casi 30 años se convirtió en madre ama de casa. “Cuando me acercaba a los 50 años se profundizó mi interés en el jazz, principalmente los clásicos y la música de cabaret”, dijo. “Empecé a componer canciones basadas en las canciones que amaba”.

En busca de un mentor, Goldberg recurrió a un amigo, el saxofonista Billy Novick, quien ha aparecido en más de 250 grabaciones y bandas sonoras de cine y televisión.

“Harriet y yo teníamos años de conocernos y nuestra colaboración comenzó de manera muy orgánica”, dijo Novick. “Ella me mostraba sus composiciones y yo le hacía sugerencias para modificar la estructura de los acordes, la melodía y cosas por el estilo”.

Después de unos años, Goldberg tenía suficientes canciones para grabar un álbum. El resultado fue “Bring Back the Moonlight”, del 2002. Novick creó arreglos, reservó el estudio y encontró a los músicos que tocaron y cantaron en este y cuatro álbumes más que Goldberg lanzó por su cuenta hasta el 2021. Novick le sugirió que grabara versiones sin palabras de sus canciones, sobre todo la canción que da título a su álbum del 2011, “My Time to Fly”.

Goldberg estaba trabajando con un servicio de catálogo, Crucial Music, y su música había sido usada en programas como “Californication”, “Hawaii 5-0” y “New Amsterdam”. En el 2017 llegó el momento de “My Time to Fly”.

“Estábamos trabajando con Amazon, colocando música en sus películas y programas de televisión, cuando nos pidieron música para Amazon Connect, un servicio que maneja los centros de llamadas para decenas de miles de empresas en todo el mundo y atiende 10 millones de llamadas al día”, dijo Tanvi Patel, CEO de Crucial Music.

El instrumental de Goldberg “crea un ambiente relajado para lo que puede ser una de las situaciones más engorrosas de la vida”, dijo Patel.

Sin embargo, Goldberg no se enteró de su lugar en la cima del hit parade en espera hasta el 2019 a través de su colaborador.

“Estaba en una llamada en espera con el banco Capital One y escuché algo familiar”, dijo Novick.

