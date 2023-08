En redes sociales está rondando un video en el que se muestra a un hombre de edad media que, atado de manos y pies, es lanzado al mar. Se trata de Reinaldo Fuentes Campos, alias Talibán, un reconocido narcotraficante venezolano.



Al parecer, los hechos sucedieron como forma de venganza del Cartel del Golfo mexicano ante el presunto robo de unos 200 kilos de cocaína.



En el video se puede ver a Fuentes Campos, de 68 años, tirado en el suelo de una pequeña embarcación vistiendo una camisa blanca y unos jeans oscuros. El hombre está atado con unas esposas plásticas y lleva lo que parece ser un trozo de tela blanco amarrado al cuello.



En la cinta, se puede escuchar a los tripulantes de la barca hablando en español y después lanzar a 'Talibán' al alta mar. El venezolano parece tener una macha de lo que podría ser sangre en la parte trasera de la cabeza.



Según medios locales, los hechos habrían ocurrido en las cercanías de la isla Martinica.

Al parecer, los hechos ocurrieron cerca de la isla Martinica.

Según el medio, El Español, Fuentes era oriundo de Sucre, Venezuela, y operaba entre su país y República Dominicana, donde vivía bajo la identidad falsa de Miguel Fulcar. Medios locales afirman que 'Talibán tenía una relación sentimental con una abogada.



El cuerpo del narcotraficante no ha sido ubicado, por lo que su muerte no ha podido ser confirmada; sin embargo, medios del país sugieren que este podría ser el caso, ya que no se ha sabido nada de él desde mediados de julio, fecha en la cual, habría sido filmado el video.

