Mujer trans a quien impedían ver a sus hijos será indemnizada

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia por impedir judicialmente el contacto con sus hijos a un padre que cambió de sexo y se convirtió en mujer, por el daño que, según la madre, les podía causar.



La sentencia condena a Rusia a indemnizar a esta transexual, identificada por sus iniciales A.M., nacida en 1972, con 9.800 euros por daños morales y 1.070 por concepto de gastos judiciales, en un muy sonado y polémico caso en ese país.

Los jueces europeos concluyen que Rusia no respetó el derecho a la vida privada y familiar de la demandante ni aplicó la prohibición de la discriminación, que están recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.



En 2015, se divorció y fue reconocida legalmente como mujer. Un año después, la mujer que había sido su pareja quiso restringir en los tribunales el contacto de A.M. con los hijos comunes, por considerar que su nueva identidad sexual causaba "un daño irreparable a la salud mental y moral de los niños".



También argumentó que el cambio de sexo del que había sido padre "podría distorsionar la percepción de los hijos sobre la familia y conducir a un complejo de inferioridad y acoso escolar".

Violaron sus derechos humanos

A.M formalizó el recurso de revisión ante el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos (TEDH) en su nombre, pero también en el de su hijo y su hija. El TEDH afirma que los tribunales rusos no examinaron en su razonamiento la situación familiar de la demandante.



Añade que la decisión de privar completamente a un padre del contacto con sus hijos "debe tomarse sólo en las situaciones más extremas". De hecho, hace notar que el informe en el que se baso la sentencia "no estableció con exactitud cómo el cambio de género de A.M. representaba un riesgo para sus hijos".



Y añade que las autoridades rusas "no adoptaron una solución equilibrada y razonable". El Tribunal de Estrasburgo también condenó a Rusia por discriminación de género otro caso. En su sentencia, argumenta que la diferencia de trato entre policías masculinos y femeninos en cuanto al permiso parental "no estaba justificado".