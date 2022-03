Zi Faámelu es una mujer transgénero de 31 años que vive en Kiev, Ucrania, pero nació en Crimea, una península ubicada en el mar Negro que fue invadida y tomada por Rusia en 2014, sin embargo, en la actualidad sigue siendo un territorio disputado por ambos países.



La joven, a pesar de haber intentado huir de Ucrania para refugiarse en otro país fronterizo, ha tenido que permanece en Kiev durante los bombardeos que ha desatado la invasión rusa y asegura que se está quedando sin comida.

Faámelu, quien participó de un concurso de canto ucraniano llamado 'Star Factory', dijo al medio estadounidense 'CBS ' que durante los últimos días ha estado sola en su apartamento porque todos sus amigos se han ido de Kiev y ella es una de las pocas personas que quedan en su edificio.



"A veces pensamos que todo es un sueño, que estamos atrapados dentro de una especie de videojuego, porque simplemente vives en una sociedad tranquila y luego escuchas bombardeos y te despiertas con el sonido de los bombardeos", le aseguró la mujer a ese medio.



Además, Faámelu explicó que la transfobia todavía está muy presente en Ucrania y sus países vecinos, por lo que teme que algo malo podría sucederle en su camino hacia la frontera. "Mucha gente tiene pistolas y armas... Puede ser una excusa para la violencia", dijo a CBS.



Otro problema que afrontaría Faámelu en su intento por llegar a un país vecino que ofrezca refugio es que la identificación de su pasaporte no coincide con su género. "No hay forma de que la gente de la frontera ucraniana me deje pasar", aseguró.

Debido a la ley marcial aplicada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, está prohibido que todos los ciudadanos varones de 18 a 60 años salgan del país.



"Si tienes un género masculino en tu pasaporte no te dejarán ir al extranjero. No te dejarán pasar", afirmó Faámelu.



Hace varios años, las personas transgénero que querían ser reconocidas legalmente en Ucrania debían completar una larga lista de exigencias, como someterse a una observación psiquiátrica exhaustiva y a una cirugía de reasignación de género, y aunque en 2017 se disminuyó el proceso, los exámenes psiquiátricos se mantuvieron.



Sin embargo, ella no quiso someterse a ese proceso y conservo sus documentos originales. Ahora, la mujer define lo que está viviendo como "una guerra dentro de una guerra".



"No quiero pasar por eso. Esto es humillante para el mundo. Decidí mantener mi pasaporte, mantener el sexo masculino en mi pasaporte, y ahora no puedo salir de este país", explicó en dicha entrevista con CBS.



A este problema que vive Faámelu hoy se suma uno más: sus padres que viven en Crimea, ya que, según contó ella, no creen que Rusia haya invadido Kiev.



"Literalmente les lavaron el cerebro. (...) Mis padres piensan que todo es falso, que nos bombardeamos a nosotros mismos, que tratamos de crear algo de drama", manifestó.



Faámelu aseguró que se concentra en ser optimista y creer que Ucrania logrará defenderse de la invasión rusa, mientras tanto, buscará la manera de mantenerse a salvo.