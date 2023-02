Este lunes fue hallado en Higüey, República Dominicana, el cuerpo sin vida de Esmeralda Richiez Castillo, una joven de 16 años.



Las autoridades de la provincia de La Altagracia investigan la causa de muerte de la mujer que se desangró en su casa al día siguiente de salir con sus amigas y uno de sus profesores, según relata el padre de la menor.



Eligio Richiez Castillo, el padre de Esmeralda, sostiene que la joven habría llegado la noche anterior con manchas de sangre en la parte inferior del cuerpo. Eligio acusa a uno de los profesores de su hija de haberla inducido al aborto.

"Cuando ella regresó, la noté muy pálida y con sangre. Le pregunté a su compañera si la habían violado. Mi hija me afirmó que no había sucedido nada y que se acostaría. Al otro día la hallamos muerta en el baño y llena de sangre", dijo el padre de Esmeralda a medios locales.



El Ministerio Público informó este martes que fue arrestado el profesor John Kelly Martínez, el principal sospechoso detrás del fallecimiento de la menor de 16 años. John era el profesor de matemáticas de Esmeralda.



Recientemente se divulgaron audios que Esmeralda habría enviado a uno de sus contactos pidiendo desesperadamente por ayuda. "Me estoy desangrando", se oye en la nota de voz.

🇩🇴 | “Ayúdame que me estoy desangrando”: revelan audios de Esmeralda Richiez, minutos antes de morir. pic.twitter.com/cwJn6s6t4l — ALERTA RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@AlertasRD) February 15, 2023

Cuentan los padres que una de las amigas habría llegado a la casa para pasar la noche con Esmeralda pero luego se fue a su casa.



El padre de la menor relata que su hija alegaba que no le pasaba nada y que la sangre era por el período; sin embargo, al día siguiente fue hallada muerta. El cuerpo de la menor fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para investigar la causa de muerte.



El aborto en República Dominicana está penalizado por el artículo 317 del código penal, lo cual obliga a muchas mujeres a buscar el aborto a través de medios clandestinos que ponen en riesgo su vida y, muchas veces no acuden a sus seres queridos debido a las penas de prisión a las que enfrentan.



Todo aquel que se imputado por practicar y/o cooperar con un aborto, podría enfrentar condenas de dos a cinco años.



Asimismo, para probar homicidio voluntario por parte del sospechoso, el ente defensor debe probar intención.

1/4 Padres de adolescente Esmeralda Richiez hoy occisa, deben ser procesados por una razón muy puntual vieron su hija sangrando 🩸 y de una manera extremadamente negligente e imprudente la dejaron desangrar en su propia casa, aplica homicidio involuntario… con penas de 2 años. pic.twitter.com/hQ0096agGR — Yan Carlos Martínez Segura (@YANSEGURAM) February 15, 2023

En 2021, 11 países de América Latina registraron una tasa igual o superior a una víctima de feminicidio por cada 100.000 mujeres, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.



Según medios locales dominicanos, en los primeros seis días de este año se han reportado 12 feminismos en el país.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO