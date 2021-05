¿Michael Jackson, otro engañado por periodista de la BBC?

Con el paso de las horas crece el escándalo, por malas prácticas para lograr entrevistas, que protagoniza el periodista en retiro de la BBC, Martin Bashir.



Ahora la familia del Rey del Pop, Michael Jackson, cree que fue engañado por Bashir para que le concediera una entrevista en su casa de Neverland.

De acuerdo con Tito, Hermano de Michael, y su sobrino Taj, el periodista habría engañado a Michael para lograr una entrevista en exclusiva, que llevó como título Living With Michael Jackson, en el que el cantante respondía a las denuncias que se empezaban a conocer en su contra sobre abuso sexual a menores de edad.



La nota que se realizó en 2003, se filmó en Neverland, y fue muy polémica por las preguntas que le hizo el entonces periodista de la BBC al cantante sobre su relación con los menores de edad, y su gusto de dormir con ellos.



Los familiares del Rey del Pop señalaron que Bashir manipulo imágenes y parte de la entrevista, y que la misma se logró, reiteran, con engaños sin dar más detalles.



“La manipulación de imágenes y el periodismo sin ética son una de las principales razones por las que mi tío hoy no está aquí", dijo su sobrino Taj.

Engañó a Lady Di

En el matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana, Lady. Foto: AFP

El juez retirado, Lord Dyson, después de una vasta investigación concluyó que Bashir convenció a la princesa Lady Di de que la estaban espiando, y para ello, le entregó unas pruebas falsas, con el único objetivo de lograr una entrevista.



Los hechos se registraron hace 25 años, y en efecto, Lady Di le concedió la entrevista a Bashir, a quien le dijo que su esposo el príncipe Carlos de Inglaterra, le era infiel y que tenía una difícil relación con la familia real.



Al conocerse los resultados de la investigación adelantada por Lord Dyson, los hijos de Lady Di acusaron a Bashir de ser participe del trágico final de la princesa, en agosto de 1997.



Tanto la BBC como el periodista en retiro ofrecieron disculpas por la mentira para lograr la exclusiva con la princesa de Gales, pero Bashir señaló que no tenía ninguna responsabilidad en relación a los problemas de conducta que pudiera tener Lady Di a partir de esa nota.



