La Fiscalía de Nuevo León, México, confirmó que el cuerpo encontrado el pasado 8 de mayo en Los Huertos, en el municipio de Juárez, pertenece a Yolanda Martínez, mujer que desapareció a finales de marzo. Por la condición del cuerpo, podría haber muerto el mismo día de su desaparición.

Esta afirmación se da tras realizar estudios de genética elaborados por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía, que ya había realizado exámenes genéticos a familiares de la joven de 26 años que desapareció el pasado 31 de marzo.



El reporte del cuerpo llegó a la línea del 911 en horas de la tarde del domingo 8 de mayo por una mujer que estaba recolectando leña y se encontró con el cuerpo cerca a una carretera, no muy lejos de la casa familiar de Yolanda. El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense.



Horas después, la Fiscalía confirmó lo que ya se sospechaba, pues la ropa con la que había sido descrita por última vez coincidía con la del cuerpo encontrado. Sin embargo, no se ha especificado la causa de su muerte.



El padre de Yolanda, Gerardo Martínez Bautista, quien ha liderado su búsqueda junto con sus otros hijos y algunos vecinos, tuvo que ser hospitalizado el pasado domingo por hipertensión arterial, pero actualmente ya se encuentra en casa.

La desaparición de Yolanda

Según cuentan sus familiares, Yolanda desapareció el pasado 31 de marzo después de visitar a su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de la Garza, donde se encontraba además buscando trabajo.



Su padre negó la posibilidad de que Yolanda hubiera huido, suposición presentada por miembros de la Fiscalía cuando quiso presentar la denuncia, pues tenía una niña que estaba a punto de cumplir cuatro años y con la cual era muy responsable, además de tener una muy buena comunicación con su familia, según comentó Martínez a medios locales.

Las autoridades emitieron su ficha de persona desaparecida y comenzaron las jornadas de búsqueda acompañados de su padre, pero no obtuvieron muchas pistas que los guiara al paradero de la joven.



Durante su desaparición fueron investigados dos presuntos sospechosos. Por un lado está su tío, quien aparentemente fue acusado de acosarla y meterse en su cuarto en estado de embriaguez, y también su expareja sentimental. Hasta el momento, ninguno de los dos ha sido acusado y se encuentran en libertad.



Para el 5 de mayo, la comisión de búsqueda local habría ofrecido una recompensa de 100 mil pesos mexicanos -alrededor de 20 millones de pesos colombianos- para quien brindara información relevante sobre la ubicación de Yolanda.

La ficha de búsqueda para Yolanda Martínez. Foto: El Universal

Según comenta su papá al medio El País, la Fiscalía de Nuevo León tardó varios días en siquiera comenzar la investigación para Yolanda. Por lo que relata Martínez, tuvo que llamar días después de haber reportado su desaparición porque no veía que hubiera avances que indicaran el inicio de la búsqueda.



“Cada vez que dicen ‘un cuerpo encontrado’, todos los padres que andamos en la búsqueda quisiéramos que no fuera ninguna, pero tiene que ser una. Ha pasado con Debanhi y María Fernanda: no las buscaron a tiempo”, le comentó el padre de Yolanda al medio El País cuando aún se encontraban en la búsqueda de su hija.

La preocupante situación en México

El caso de Yolanda se suma a un gran número de mujeres desaparecidas o encontradas sin vida en México.



Nada más en la Fiscalía de Nuevo León se registran 57 mujeres desaparecidas y 56 asesinadas en los primeros meses del año. Además de no presentar avances en cuanto a las investigaciones que aclaren las condiciones en las que estas mujeres murieron y si se trata de feminicidios.

