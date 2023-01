Los hechos ocurrieron en Nuevo León, México, cuando una joven que se transportaba hacia su trabajo fue víctima de acoso por parte del conductor de servicio público. En las imágenes se ve a la joven angustiada y solicitándole que la lleve rápido a su destino.

La denuncia fue hecha en redes sociales por Nallely Almaguer, quien muestra cómo el conductor del taxi la abraza, le toca el rostro y le dice varias palabras que la hacen sentir incómoda.



"Cuando se paró, me abrió la puerta e inmediatamente me quitó mi mochila, ahí empezó todo. El hubiera no existe y la verdad en esos momentos yo solo quería tener evidencia de todo porque no falta la persona que juzga o opina", menciona en su publicación.



En algunos momentos del video se observa cómo la joven intenta evitar al conductor diciéndole que tiene novio, pero este solo responde que "no tiene porque enterarse". Cuando ve nerviosa a la joven le pregunta si tiene miedo de él y procede a abrazarla.



"¿No te gusta que te halague? Tranquila, tienes miedo o ¿Qué?, ¿Porqué? ¿Conmigo? Tranquila, ahorita me voy por Plutarco, si me voy la Reynosa, la que va a la Expo va a haber mucho tráfico, mejor me voy aquí por Plutarco, ahí te voy a dejar", dice el conductor.



El taxista menciona que no la va a robar y que no le va a hacer daño, segundos después se da cuenta de que lo está grabando y le quita el celular para finalizar la grabación.



En su publicación de Facebook, la joven aclara que ya consiguió la información sobre el conductor y procederá legalmente.

