El pasado 20 de diciembre, una joven de 24 años realizó un en vivo en su cuenta de Facebook, el cual no tardó mucho para que se volviera viral. Durante la transmisión, la mujer en medio de gritos desesperados pedía ayuda porque decía estar secuestrada.

Ya marqué al 911 y las autoridades no resuelven nada, sigo aquí encerrada FACEBOOK

De acuerdo con las publicaciones en su red social, la mujer realizó una denuncia pública contra cuatro personas a quienes acusaba de privarla de su libertad. Además, aseguró cierta negligencia de parte de emergencias.



“Quiero denunciar públicamente a Juan Pablo Calzada Galicia, Marilu Reyes Martínez, Luis Fernando Calzada Reyes, Vania Calzada Reyes, por privarme de mi libertad y amenazas de muerte. Ya marqué al 911 y las autoridades no resuelven nada, sigo aquí encerrada en mi domicilio Ejido 183 San Francisco Culhuacán con mis niños que son infantes y no puedo salir ni a comprar comida”, escribió.



Y agregó: “Estas personas son capaces de cualquier cosa; hasta de golpearse ellos mismos y culpar a otra persona. De inventar que les roban joyas de oro o electrónicos. Los que los conocen saben que es la verdad. Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia es responsabilidad de algún miembro de esa familia”.



Según se logra escuchar en el video, la joven pidió ayuda sobre una terraza diciendo que trabajadores de la Marina los tenían encerrados: a ella y a otros niños.

“Ayúdenme a compartir y que alguien les ponga un alto a estas personas, que porque trabajan en la Secretaría de Marina sienten que pueden discriminar y humillar a cualquier persona. Tengo miedo porque sé de lo que son capaces estas personas. Adjunto que tengo las pruebas suficientes para culpar a estas personas”, escribió en su Facebook.



Debido a la viralidad del vídeo, varios internautas cuestionaron a las autoridades, ya que, no se sabía nada sobre la joven.

La persona se encuentra en instalaciones de la Fiscalía donde rinde declaración, en un tema relacionado con la posible comisión del delito de despojo. FACEBOOK

Sin embargo, la Fiscalía respondió y señaló que la mujer ya se encontraba en las instalaciones de la institución rindiendo declaración, pues la entidad manifestó que no se trataba de un secuestro, sino de una pelea entre familiares por una aparente herencia.

“Buena tarde. La persona se encuentra en instalaciones de la Fiscalía donde rinde declaración, en un tema relacionado con la posible comisión del delito de despojo. Se le brinda la atención correspondiente”, dijo la Fiscalía de Ciudad de México.



El delito de despojo es cuando, por medio de la violencia, se priva arbitrariamente a una persona de tener u ocupar su propiedad.

Buena tarde. La persona se encuentra en instalaciones de la Fiscalía donde rinde declaración, en un tema relacionado con la posible comisión del delito de despojo. Se le brinda la atención correspondiente. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 20, 2022

