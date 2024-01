El desgarrador relato de una mexicana que logró escapar de su expareja en Colombia

Valeria Casillas y Jonathan Lynn Wright, un estadounidense con el que sostenía una relación de tres meses a distancia, decidieron viajar en diciembre a Pereira para disfrutar unas vacaciones en diciembre.



Al llegar a Colombia, el hombre habría empezado a mostrar algunas señales de violencia que llegaron a asustar a Valeria Casillas: desde comentarios posesivos hasta una brutal golpiza que por poco la mata.



Valeria Casillas contó su desgarrador relato cuando logró escapar de su expareja y pidió a las autoridades colombianas que se haga justicia.



Con esguince en el tobillo, politraumatismos y una herida en el cráneo terminó Valeria Casillas después de que Jonathan Lynn Wright, el señalado agresor, la habría golpeado.



“Me golpeó varias veces contra la pared, en el rostro, hasta que me dio un puñetazo tan fuerte que me tiró al piso… En un punto pensé que si recibía un puño más, iba a morir”, afirmó Casillas a El País.



La fotógrafa cuenta que cuando Lynn Wright vio que ella seguía viva, la sacó del lugar en el que se estaban hospedando, sin pasaporte, desorienta y con el rostro lleno de sangre.

“Lárgate de mi casa. Eres una gorda, me das asco”, habrían sido las palabras del agresor, según el testimonio de la mexicana.



Personas que estaban en el lugar la habrían ayudado y llevado a un centro médico, en donde Valeria Casillas no esperó para ponerse en comunicación con el consulado de su país.

Acoso en redes sociales

La pesadilla no había terminado. Según cuenta Valeria Casillas al diario El País, “interpuso la denuncia ante las autoridades por intento de feminicidio, pero la Fiscalía lo clasificó como violencia familiar”.



La fotógrafa viajó a México en un vuelo de urgencia que le había mandado su mamá el pasado 29 de diciembre.

La mujer recibe mensajes. Foto: Juan Bautista Díaz / Archivo EL TIEMPO

Mientras tanto, su expareja la habría estado acosando en redes sociales y enviándole mensajes violentos.



“Me escribía diciéndome que me lo merecía porque estaba gorda. Que me quería y que me había dado una oportunidad, pero que no podía con mi estado físico actual”, dijo al citado medio.

El grito de auxilio de Valeria Casillas

El pasado 5 de enero, al ver que no habían capturado al señalado agresor, Valeria Casillas decidió realizar un grito de auxilio en su cuenta de X.



La mujer escribió: “¡Me encuentro desesperada! Necesito que la @SRE_mx me ayude. ¡Fui víctima de un intento de feminicidio estando de visita en Colombia por parte de un estadounidense residente de ese país!! Por favor AYUDA! @CarlosJimz @CiroGomezL @CarlosLoret @Pereirahoy”.



El caso se volvió viral, obtuvo la atención de millones de personas y de los medios de comunicación mexicanos.



Con ello, las autoridades habrían comenzado a gestionar su proceso y le pidieron que asistiera a unas audiencias, las cuales fueron virtuales, pero a las que Lynn Wright no se habría presentado.

El señalado agresor sigue libre



Según señala la mujer, las redes sociales del agresor indicarían que sigue disfrutando de Pereira.



Y debido a que no se ha realizado ningún proceso con dicha persona, Valeria Casillas afirmó que teme por su vida.

“Temo por mi vida, por eso no quiero volver a Colombia. Además, él también tiene permiso de residencia mexicana y tengo miedo de que haya repercusiones”, manifiesta la mujer a El País.



Según el citado diario, “tras la audiencia del pasado 19 de enero, la defensa de la mujer logró reclasificar la investigación del delito como intento de feminicidio por la brutalidad de los actos y gracias a las pruebas aportadas por la víctima”.

Así puede denunciar casos de violencia de género



Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

El hecho ha causado rechazo en la comunidad. Foto: Archivo El Tiempo

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

