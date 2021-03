Un niño de 9 años muere en la frontera de EE. UU. con México

Un niño migrante de 9 años murió tras ser hallado inconsciente por agentes fronterizos estadounidenses en el río Grande, que divide Estados Unidos de

México, según se informó este jueves.



El niño fue encontrado con su madre y un hermano de 3 años, ambos también inconscientes, en una isla del lado mexicano del río por la zona de Del Río (Texas) el pasado día 20, de acuerdo con un comunicado de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.



Los agentes administraron primeros auxilios y trasladaron a los migrantes a territorio estadounidense, donde la mujer y el más pequeño de los niños recuperaron la consciencia.



El otro menor, sin embargo, no despertó y fue declarado muerto más tarde por profesionales médicos en Eagle Pass (Texas). La Patrulla Fronteriza no aportó en su comunicado más detalles sobre las causas de la muerte o las circunstancias del suceso.



La madre tiene nacionalidad guatemalteca y sus dos hijos mexicana. La frontera vive en las últimas semanas un crecimiento en la llegada de migrantes, muchos de ellos menores no acompañados o familias.



Según fuentes gubernamentales citadas por los medios, la Patrulla Fronteriza tiene bajo su custodia alrededor de 5.000 menores de edad, mientras que los albergues del Departamento de Salud acogen actualmente a unos 15.000 niños que han cruzado la frontera sin compañía de sus padres, madres o tutor legal.



EFE

