¿Milagro? Estatua de 'niño Dios' llora lágrimas de sangre

En la ciudad de Torreón, en México, durante los últimos días no se ha hablado de otra cosa que no sea la estatua de un 'niño Dios' que, supuestamente, llora lágrimas de sangre.



Mientras los más creyentes de la religión católica se han atrevido a asegurar que se trata de un milagro, no falta quienes dicen que se trata de una broma o que hay una explicación científica detrás de esto.



Pero, más allá de las razones que hay detrás de este extraño y curioso acontecimiento, cientos de personas han decidido acercarse hasta el lugar para pedirle a Dios que les haga un milagro.



El caso se registró exactamente en la exhacienda La Perla, en Torreón, ciudad perteneciente al estado de Coahuila. Allí una vecina del lugar, Martha, se dio cuenta de las supuestas lágrimas de sangre y, de inmediato, llamó a su esposo y a las vecinas.



“Yo no sabía qué hacer, y me dice mi esposo: ‘Vieja, no llores, es un milagro que nos está haciendo a nosotros’ ”, dijo la mujer, según reseñó el canal mexicano TV Azteca.



De hecho, agrega el medio de comunicación, la mujer quien es una fiel creyente, tiene la intención de llevar la estatua donde un sacerdote para que él constante si se trata de un milagro.



“Yo soy muy católica, le hago su reliquia a San Juditas, a mi virgen de Guadalupe le rezo, a mi Niño Dios como hace dos años me lo dejaron sus padrinos, pues le dije a mi hija para que ella me lo acostara”, comentó.