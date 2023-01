En redes sociales está circulando un video que tiene bastante indignados a los mexicanos y los internautas, pues se puede ver que un turista polaco violó las restricciones para preservar las pirámides mayas y subió a la Pirámide de Kulukkán, también conocida como ‘El Castillo’, en Yucatán.

Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad y tiene el título de Maravilla del Mundo. Para conservarlo las autoridades prohibieron subir a la construcción desde hace más de 14 años.



En la zona arqueológica de Chichén Itzá se toman muy en serio estas restricciones y las personas que las violen se les pueden imponer grandes multas. Además, sufrirán del escarmiento público pues las personas que estén visitando el lugar pueden llegar a insultarlos, abuchearlos e incluso, hasta golpearlos.



En redes sociales se encuentra el video de un turista polaco que decidió saltarse todas las restricciones y subió a la pirámide. Mientras el hombre bajaba las escaleras, dos hombres de seguridad de la zona lo esperaban en la parte de abajo.



Asimismo, los presentes no tardaron en tomar acciones al respeto y lo insultaron y golpearon. Sin embargo, minutos después otro visitante, quien tenía un palo, se acercó y le pegó fuertemente en la cabeza.

¡Lo vuelven a hacer!

Turista polaco sube a la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá. Autoridades señalan que tuvo que pagar una multa de 5 mil pesos. pic.twitter.com/3kY0Nan4C2 — José Luis Morales (@JLM_Noticias) January 29, 2023

Además, se puede ver que otros turistas insultan al hombre y le reclaman porque lo hizo, mientras es escoltado por los guardias de seguridad fuera de la zona. Se desconoce la fecha del suceso, pero se cree que fue grabado recientemente.



Finalmente, el turista fue arrestado por la Policía Municipal, pero se desconoce su situación legal. Por otro lado, este video también ha indignado a los internautas, quienes en Twitter aseguran que deberían aumentar la multa e incluso añadir años de prisión para que nadie más intente subirse a la pirámide.



“Si saben que está prohibido subir a las pirámides a wuevo lo hacen porque no aumentar la multa y unos días en prisión a ver si ahora si entienden”, “Primero fue el turista agredió a nuestro país al no respetar las reglas. A ver si en su país van a andar haciendo esas arbitrariedades y van a quedar impunes. Los extranjeros DEBEN respetar nuestras reglas. Y que se atengan a las consecuencias”, se lee en los comentarios.



🤦🏻‍♀️Turista subió a la pirámide de la pirámide de #Kukulkán, en Chichén Itzá al bajar fue recibido a palazos. pic.twitter.com/ideFdoQnn2 — Imagen Puebla (@Imagen_Puebla) January 30, 2023

Esta no es la primera vez que sucede algo así

En noviembre de 2022, en redes sociales también se dio a conocer el caso de una señora que violó las restricciones y subió a la pirámide de Kukulkán. En ese momento, la mujer fue duramente atacada, tanto física como verbalmente.



Para conservar este lugar, desde 2008 se prohibió subir al templo maya y de acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos romper esta norma puede atribuirle una sanción administrativa, así como una multa que puede alcanzar los 50 mil pesos, es decir, más o menos 12 millones de pesos colombianos.

