La muerte de tres turistas estadounidenses conmociona a México. Los tres fueron hallados sin vida en un apartamento en Ciudad de México que alquilaban a través de la plataforma Airbnb.



La fiscalía general de la capital mexicana, que abrió una investigación sobre el caso, informó que los cuerpos de las víctimas, que se hospedaban en La Rosita, un barrio de la delegación capitalina Cuajimalpa y cercano al lujoso distrito comercial Santa Fe, fueron encontrados muertos el 30 de octubre.



Las víctimas fueron identificadas como Kandace Florence, de 28 años; Jordan Marshall, de 28 años, y Courtez Hall, de 33 años. Los tres estaban de visita en México para asistir a la celebración de la festividad del Día de Muertos, según el portal de noticias estadounidense WAVY, con sede en Virginia Beach, Virginia, de donde eran Florence y Marshall.



La hipótesis de las autoridades mexicanas es que los tres turistas habrían muerto por una aparente intoxicación por monóxido de carbono.



En respuesta al diario El País, las autoridades explicaron que "reportes preliminares establecieron que guardias de seguridad de un conjunto residencial donde se registraron los hechos solicitaron el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al percibir un intenso olor a gas en un departamento".



En las declaraciones que recoge ese medio, se añade que "en el lugar, los agentes preventivos localizaron los cuerpos de una mujer y dos hombres de nacionalidad estadounidense, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia, cuyos paramédicos diagnosticaron que ya no contaban con signos vitales".



Y puntualiza: "De acuerdo con los estudios periciales realizados, las tres personas referidas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono".



De momento, sin embargo, ni la embajada de Estados Unidos ni la compañía de Airbnb han dado declaraciones al respecto.



Sin embargo, en declaraciones que recoge la agencia de noticias Bloomberg, la empresa dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos afirmó que las muertes de los tres ciudadanos estadounidenses son una "terrible tragedia" y que estaba lista para ayudar con las investigaciones de las autoridades.

Para las personas cercanas a las víctimas no confían del todo en las versiones de las autoridades. Victor Day, de 30 años, novio de Kandace, le dijo a El País: "Ella (Kandace) me dijo que se sentía como drogada antes de volver al departamento".



Y continúa: "Si el gas fue la causa, ¿cómo es posible que los sensores no los alertaran? ¿Cómo es posible que los guardias de seguridad que los encontraron no se intoxicaran también? ¿Y cómo podría Kandace decirme que se sentía drogada mucho antes de que volviera a casa?".



Según se conoció, los cuerpos de los tres turistas estadounidenses serán esta semana.



Este no es el primero caso de este tipo que se registra en México. Las fugas de gas han causado otros incidentes mortales con turistas. En marzo, una explosión por ese motivo mató a dos personas y dejó 18 heridos en un restaurante cerca de centro turístico Playa del Carmen, y en 2018, una familia de cuatro personas de Iowa falleció en su condominio de vacaciones en Akumal, a una hora de Cancún, asfixiada por el gas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL