Cerca de un mes desaparecida estuvo la 'influencer' Tania Guzmán, quien era conocida en redes por sus videos y tutoriales de maquillaje. Con más de 50 mil seguidores en TikTok y otros 25 mil en Instagram, la creadora de contenido había ganado terreno en redes por sus consejos de cuidado de la piel.

A la joven, de 23 años, se le vio en el municipio de Puruándiro, Michoacán, México, el 21 de abril durante horas de la noche. Justo ese día publicó su último video en redes, en el que compartía cómo preparaba su piel para aplicarle maquillaje.

En la ficha de desaparición, las autoridades temían por su integridad e indagaban si había sido víctima de algún delito. "Estamos destrozados", dijo su familia por medio de redes sociales.

El cuerpo de Guzmán fue localizado en las últimas horas a más de 30 kilómetros de donde se le había visto. La Policía hacía un patrullaje cotidiano cuando encontró una fosa con siete cadáveres.

"Se detectó un aroma fétido que provenía de una barranca, por lo que al descender de las unidades y llevar a cabo una inspección, el personal ubicó que dicho olor provenía del fondo, señaló la Fiscalía de Michoacán, México, en un comunicado.

Gracias a los análisis de los peritos y la identificación por parte de los familiares, se corroboró que uno de los cadáveres era el de Guzmán.

La Fiscalía está recopilando la información sobre los demás hallazgos para establecer las causas de las muertes y quién estaría detrás.

La ausencia de Tania Guzmán de redes sociales

A comienzos de este 2023, la joven retomó las publicaciones en redes con frecuencia, pues había dicho que el 2022 fue su peor año.

"Me ausenté porque hubo muchos problemas con una persona de mi familia. Estaba teniendo bajones de depresión y ansiedad. No estaba bien para subirles contenido", comentó.

Según contó, estaba intentando reestablecer la relación con la persona que había aparecido en su vida.

"Por esas cuestiones, me tuve que zafar de redes. Si no estaba bien conmigo, no lo podía estar con ustedes. No puedo fingir una persona que no soy, por eso me alejé un poco de redes", dijo en un video.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS