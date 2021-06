Supremo mexicano tumba la prohibición del consumo lúdico de marihuana

La Suprema Corte de Justicia de México tumbó este lunes la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país después de que el Congreso no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo.



(Le puede interesar: Seis grupos del crimen organizado siembran el terror en México)

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de esta planta.



El pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte le había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para legalizarlo.



Con el levantamiento de la prohibición por parte del alto tribunal, los mexicanos podrán solicitarle permisos para consumir y portar marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud.



Sin embargo, la magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que "no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar" marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo en México.



Además, subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad. Estas directrices estarán vigentes desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación y mientras el Congreso no legisle al respecto.



Piña consideró que con esta declaración "se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad".



Tras varios amparos de consumidores de marihuana, la Suprema Corte consideró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo por violar "el libre desarrollo de la personalidad" y le ordenó en 2019 al Congreso regular el consumo recreativo.



Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresada de nuevo al Senado, que dejó pasar el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.



(En otras noticias: México: encuentran cadáveres de policías colgados en un puente)



El dictamen encallado en el Congreso buscaba convertir a México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.



Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos. Aunque la sesión de los magistrados fue telemática, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.

- EE. UU. bombardea instalaciones de Irán en Siria e Irak

- Suben a 10 los muertos en derrumbe de edificio en Florida