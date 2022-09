Sergio Mayer hizo carrera en las grandes novelas mexicanas: ‘La madrastra’, ‘Fuego en la sangre’, ‘Abismo de pasión’, ‘La fea más bella’, entre otras. También es conocido por su participación en el grupo musical Garibaldi. Pero dio un salto del medio artístico a la política en 2018 cuando resultó elegido como diputado de la Ciudad de México.

Su periodo en el llamado Congreso de la Unión ya terminó. No obstante, Mayer no piensa desistir aún de la carrera política; entre sus planes está alcanzar la Presidencia.

“Me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello”, reveló el artista, de 56 años, en charla con el canal ‘TV Azteca’. “El hecho de ser actor no te minimiza y no te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”.



Incluso, mencionó a Arnold Schwarzenegger, quien es recordado por su papel en ‘Terminator’: “Él fue gobernador del Estado más importante, California”. De hecho, a la estrella de Hollywood le aplauden las acciones en pro del medio ambiente, generación de empleo y mejora de la infraestructura durante 2003 y 2011. Así que es todo un referente para el mexicano.

“Yo he tratado de demostrar con hechos. Con todo lo que han tratado de desacreditarme, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, comentó.

¡Ay no! 😵‍💫



Resulta que ahora Sergio Mayer quiere llegar a la presidencia. 🎥@VengaLaAlegriapic.twitter.com/57ZPDKyikS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 5, 2022

¿El futuro presidente de México?

Las contiendas electorales en México se harán en 2024; se buscará encontrar el relevo de Andrés Manuel López Obrador. Aunque Mayer todavía no tiene muy claro si presentará su nombre para las próximas elecciones o si esperará un tiempo -pues tampoco tiene partido en la actualidad-, ya le han llovido críticas de colegas.

“Ja, ja, ja, ja. Yo creo que el chiste se cuenta solo”, se burló con contundencia el presentador y periodista Gustavo Adolfo Infante. Entre ambos se han acusado por distintos temas, por lo que su reacción no generó sorpresa.

Por su parte, la actriz Natalia Subtil, parece, también se ha mofado del tema. La brasileña tiene un niño con Sergio Mayer Mori, hijo del actor y exdiputado, y lo ha acusado de no responder económicamente por él.

“Me parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, ‘el futuro presidente de México’ te apoye con esa barbaridad. Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé ‘algo’ y no lo que mande la ley”, escribió la mujer en redes sociales.

Tras el revuelo por sus aspiraciones políticas, Mayer le dijo a medios locales que, pese a las burlas, “seguirá trabajando por su país”. Además, enfatizó en que él no ha decidido lanzarse para 2024.



“Prácticamente me candidatearon. (…) Les agradezco por mencionarlo. Si puedo hacer algo por mi país, lo haré. Siempre he dicho que no necesito un puesto de representación popular para hacer cosas positivas”, concluyó.



Eso sí, aseguró que continuará preparándose para llegar al máximo cargo del Ejecutivo.

