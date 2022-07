A sus 84 años de edad, Irma Gloria Esquivel logró cursar con éxito el bachillerato en el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez, en México. Su historia se ha hecho viral y causa inspiración a miles de usuarios de las redes sociales.



La mujer no había podido concluir el bachillerato y, por ese motivo, reinició los estudios en el nivel medio superior que luego logró concluir con éxito.



Esquivel recibió su diploma generacional en donde resaltaba que su meta fue alcanzada. En la ceremonia de graduación estuvo rodeada de sus compañeras jóvenes, profesores y familiares que celebraron junto ella el esfuerzo y rigor de su actuación.



Además, el alcalde de la localidad, Cosme Leal, acudió a la graduación y compartió unas fotografías en donde se puede ver a la mujer de la tercera edad portando con mucho orgullo su toga y birrete.



“Esta graduación es un ejemplo que nos motiva para no poner excusas a la educación, porque no hay edad para cumplir nuestros sueños, mi admiración para la Sra. Irma", expresó el funcionario.

Por su parte, los familiares de la homenajeada también expresaron su alegría. Albis Dávila, quien dice ser su nieta, dedicó las siguientes palabras: "Estamos muy orgullosos de ella, pudo cumplir una más de sus metas, y estamos felices que nosotros pudimos estar allí para verla. Es un ejemplo a seguir para nunca desistir de sus metas”, agregó.

