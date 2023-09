El homicida de Ana María Serrano quiso que la escena del crimen pareciese un suicidio. Sin embargo, la rápida investigación de las autoridades ha permitido identificar que la joven fue víctima de un asesinato.



Las grabaciones de cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos, son las pruebas clave que tiene la Fiscalía mexicana en contra de Allan Gil, presunto feminicida de la colombiana.

Ana María Serrano, de 18 años, fue hallada muerta el pasado 12 de septiembre al interior de su casa, y cinco días más tarde, la Fiscalía capturó a su expareja sentimental, identificada como Allan Gil, por ser el principal sospechoso y presunto feminicida de la estudiante de medicina.



Este lunes, Gil fue enviado a una cárcel de manera preventiva. Así lo decidió una juez en México al legalizar su captura y escuchar las reveladoras pruebas por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público.



En esta primera comparecencia dieron a conocer datos claves sobre el asesinato de la joven, quien aspiraba a ser cardióloga.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Según el peritaje médico, se determinó que Ana María falleció cerca de las 4 p.m. de ese 12 septiembre.



La joven murió por ahorcamiento dentro de su residencia. Se cree que Gil la ató a la rejilla de la ventana de la habitación con la intención de que pareciese un suicidio, y luego escapó.



Según el informe de la Fiscalía, dado a conocer por medios locales, "la víctima falleció por asfixia mecánica debido a la compresión extrínseca del cuello en su variedad de ahorcadura".

La familia de la joven exige justicia. Foto: Redes sociales y archivo EL TIEMPO

Las pruebas en contra de Allan Gil

Este lunes también se revelaron pruebas contundentes con la intención de que se formule imputación de feminicidio contra Allan Gil.

Alan Gil Romero, presunto feminicida de la joven colombiana. Foto: Fiscalía de México

A través de las grabaciones de las cámaras de seguridad del conjunto en el que residía la joven, se pudo constatar que un hombre estuvo merodeando la casa de la joven desde antes del medio día del 12 de septiembre.



Este sujeto, que se presume era Allan Gil, estuvo acechando la residencia abordo automóvil gris, al que le habría quitado las placas para pasar desapercibido. Este fue visto en el sector hasta las 7 p.m.



Además, según detallan medios locales, la trabajadora doméstica de la vivienda informó que Allan visitó a la joven ese día y pidió verla. Sin embargo, en ese momento ella no había llegado de la universidad.



Al terminar su jornada, la trabajadora salió rumbo a su hogar y Ana María se quedó sola en la casa, momento en el que se presume Allan aprovechó para ingresar.



Fue momentos más tarde que uno de sus vecinos, quien ingresó a la vivienda luego de que la madre de joven le pidiera el favor de que verificara si su hija estaba bien, se encontró con la terrible escena.



Fueron precisamente mensajes enviados desde el celular de Ana María los que alertaron a sus padres, los cuales se encontraban fuera del país al momento en el que ocurrió el crimen.



"Al comienzo me dijo un 'espérame tantito', cosa que en su vida diría ella, que ese fue el que más me llamó la atención y ahí fue cuando levantamos un poco la alerta. Y después mandó un mensaje de despedida, como si fuera realmente un suicidio", explicó su madre a CityTv.



Estos mensajes habrían sido escritos por su feminicida con la intención de que pareciese un suicidio.

El perfil del feminicida

Según la madre, la relación de ellos "fue un noviazgo normal entre dos adolescentes" que duró año y medio, iniciando en el último año de colegio.



Pero "cuando terminan en junio, es cuando él comienza ya a volverse un poco más intenso. Le mandaba regalos cada semana, le escribía todos los días", señaló la madre a CityTv.



Sin embargo, creyeron que eso era normal en medio del duelo por terminar el noviazgo. Nunca se imaginaron que él tuviese una reacción agresiva en contra de Ana María. "De esas cosas que uno no se imagina", añadió su mamá.



Por otro lado, según detalla El Universal de México, en la audiencia de este lunes, también se conoció que Allan solía celar a Ana María cuando eran novios.



"Una vez Ana llegó llorando a su casa por un 'berrinche' de Allan, quien la celaba si salía, platicaba o bailaba con amigos, por lo que decidió terminar con él", señala dicho medio.



Además, un amigo de la joven habría informado a los padres, que Allan tenía una conducta "intimidante", la cual manifestaba a través de mensajes de texto.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS