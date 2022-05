Ricardo Crespo, exintegrante del grupo Garibaldi, fue hallado culpable del delito de abuso sexual agravado contra su hija, por lo que fue sentenciado a 19 años de prisión, de acuerdo a un comunicado del despacho RPRC Abogados.



En este se lee que Crespo: “habría cometido el delito de abuso sexual agravado de manera continua en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 hasta los 14 años de edad”.

Crespo fue detenido en septiembre de 2021 y puesto en prisión preventiva en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, siete meses después de haber comenzado el proceso legal.



Según un comunicado de la Fiscalía de México, el actor posiblemente indujo por varios años a su hija a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico.

“Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben, fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, le aseguró la menor a la Fiscalía.



El actor fue denunciado a finales del 2020 por su hija, apoyada por su madre identificada como María Angélica.

Además, por medio de sus redes sociales la joven hizo eco de su denuncia como medida de prevención para otras mujeres: “Yo viví abuso sexual desde que tenía cinco años por parte de mi papá, esto fue desde esa edad hasta los 14 años”.

¿Quién es Ricardo Crespo?

Durante su carrera artística, Crespo ha participado en al menos 18 proyectos de televisión entre los que se incluyen ‘Súbete a mi moto’ (2020) y ‘Un poquito tuyo’ (2019). En su último proyecto, el cual se estrenó en Netflix, interpretó al papá de ‘Gerry’ en la serie juvenil ‘Control Z’ (2020).



Crespo comenzó trabajando para ‘Televisa’ en el año 2003 en la telenovela ‘De pocas pulgas’ (2003), protagonizada por Natasha Dupeyrón. Después tuvo algunos papeles en series de televisión como ‘La rosa de Guadalupe’ (2008) y ‘Esta historia me suena’ (2019).

Un mes antes de ser aprehendido, el intérprete compartió una imagen de él en la playa y la acompañó con la siguiente descripción: “Soy un hombre tranquilo, la inquieta es mi mente”.

*Con información de El Universal (GDA - México)