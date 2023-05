La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México invalidó el lunes la primera parte de la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como "plan B", acusada de generar incertidumbre para las elecciones presidenciales de 2024.



Se trata del primer golpe que recibe la norma que, según la Corte, violó algunas normas del trámite legislativo.

La reforma ha sido señalada por la oposición como un intento del gobierno de inclinar la balanza a su favor en los próximos comicios.



¿Qué normas bloqueó la Corte y qué le espera a la reforma electoral mexicana? Abecé.

¿Qué dice la reforma electoral de Amlo?

La reforma se conoce como el "plan B" de López Obrador. Se trata de un paquete de reformas legales que el mandatario propuso después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza las elecciones en México.



El presidente había presionado por cambios en el regulador electoral, alegando que

la institución le cuesta mucho dinero a las arcas públicas. También señaló al INE de ser partidista y de haber tolerado fraudes en el pasado.



En su totalidad, la reforma recorta 3.500 millones de pesos del presupuesto de la entidad (175 millones de dólares), elimina el 85 por ciento del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024, según un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas.



La reforma electoral, finalmente, fue avalada por el Congreso el pasado mes de febrero.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusa al INE de ser partidista y de haber tolerado fraudes en el pasado. Foto: EFE

¿Ha recibido críticas en el país?

Sí. El primero en pronunciarse fue el mismo INE, que denunció que las reformas "merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le manda, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda".



En febrero, tras su aprobación, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que la reforma podría “trastocar profundamente el sistema electoral que hoy garantiza elecciones libres y la renovación de poderes públicos en condiciones de legalidad".



Los opositores también aseveran que, con la reforma, se afecta la independencia del INE y se inclina la balanza a favor del gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Morena, el partido de López Obrador, parte como favorito.



La oposición también considera que la reforma hará que el INE vea limitadas sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales, por ejemplo en lo relativo a la propaganda gubernamental en época de proselitismo.



Esta reforma "atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo", advirtió en marzo Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional (PAN, derecha) y excandidata presidencial.

Miles de personas en la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la reforma electoral que impulsa el presidente Amlo. Foto: EFE

A finales de febrero hubo una protesta contra los cambios a las leyes electorales convocada por ciudadanos, organizaciones civiles y partidos de oposición, que el presidente López Obrador descalificó al señalar que detrás de ella estaba un grupo de "corruptos".

Al contrario, a juicio de López Obrador, detrás del rechazo en realidad se esconde el ánimo de sus adversarios "conservadores" de mantener el control del organismo para volver al poder y perpetuar la corrupción.



Otros defensores de la reforma, como el senador Félix Salgado, de Morena, dijeron que la oposición se resiste a que se ponga fin a los "privilegios" y al "derroche" del INE.



Pero la norma aún no está vigente, pues la Suprema Corte de México frenó su aplicación en marzo cuando admitió a trámite la revisión que presentaron el INE y la oposición contra la reforma.

¿Qué partes tumbó la Corte este lunes?

Finalmente este lunes, con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de México se pronunció sobre la reforma y bloqueó las reformas de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque la mayoría en el Congreso violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

Los integrantes de la Corte invalidaron los cambios a las dos leyes que regulaban la participación de funcionarios en campañas y la propaganda oficial.



Las modificaciones aprobadas en diciembre pasado permitían a los servidores públicos manifestarse durante las contiendas "en uso de su libertad de expresión", y ampliaban la posibilidad de promocionar la gestión del gobierno en tiempo de campaña.



A juicio de la oposición, estos cambios habilitaban al gobierno para interferir en los procesos electorales e inclinar la balanza a su favor, si bien la izquierda se perfila como favorita para mantenerse en el poder, según encuestas.



Al invalidar el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas #LaCorte refrenda que el procedimiento legislativo es la base de un régimen democrático y no un mero formalismo.



Conoce más de esta decisión.#EsSentencia pic.twitter.com/55qRPxZ8Dt — Suprema Corte (@SCJN) May 9, 2023

¿Por qué la Corte tumbó estas partes?

La decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen "el principio de deliberación informada y democrática".



“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara", indicó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán.



La presidenta de la Corte, Norma Piña, coincidió en que "se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida".

Así, sin entrar en cuestiones de fondo, el tribunal dejó sin piso las reformas al asegurar que el oficialismo, que domina el Congreso bicameral, se saltó partes del proceso de aprobación.

Para el doctor en Derecho Constitucional, César Astudillo, que conversó con el diario mexicano El Universal, el tribunal actuó correctamente si se tienen en cuenta los errores con los que se tramitó el proyecto.



“No fue un tema en el que la Corte haya tenido que batallar, realmente fueron tantas las irregularidades y las inconsistencias que el Máximo Tribunal comprobó a través de sus precedentes que estas reformas se aprobaron en fast track, sin que se justificara la urgencia para dispensar todos los trámites", afirmó el experto.



¿Cómo reaccionó el gobierno?

La noticia fue inmediatamente rechazada por el Ejecutivo. El domingo, el gobierno había señalado que la corte violaría la separación de poderes si derogaba los cambios, pues al no tener "legitimación popular" no podía restringir las atribuciones constitucionales del Congreso.



Por eso, tras la decisión, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el martes que enviará una iniciativa de reforma constitucional para que los ciudadanos elijan de forma directa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Isaac Esquivel. EFE

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, expuso el mandatario en su rueda de prensa matutina.

El mandatario afirmó que el Poder Judicial "está podrido" por invalidar su

reforma electoral y acusó a los ministros de la Corte de estar al "servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos".



“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, comentó.



El presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y él espera que su alianza de partidos recupere las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.



“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

Amlo dejó claro que ya tiene un plan C: esperar a obtener nuevamente la mayoría legislativa en 2024 para poder reformar la Constitución.



“¿Qué es lo que se tiene que hacer?, pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución", afirmó Amlo, según citó el diario El Universal.

Entonces, ¿cuál será el futuro de la reforma?

La Corte aún debe pronunciarse sobre otra parte de la reforma que reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).



Según los expertos, la invalidación de la primera parte de los cambios electorales por motivos de procedimiento hace que sea mas probable que el tribunal también declare inconstitucional la segunda parte.



"Lograron sacar nueve votos a favor con importantes argumentos a favor, defendiendo el debate parlamentario", dijo Claudia Aguilar Barroso, profesora de derecho constitucional. "Seguramente cuando decidan el segundo decreto, tomarán la misma ruta, porque los problemas en el proceso fueron similares".



En eso coincide el doctor en Derecho Constitucional, César Astudillo. “En estos dos episodios se cometieron, de igual forma, importantes errores legislativos, por lo que auguro que igualmente serán sujetos de declaraciones de inconstitucionalidad”, le dijo al diario El Universal.



“Lo más probable es que también se invaliden, porque la alteración o el incumplimiento del proceso legislativo parece que fue generalizado, pero hay que estudiarlo todo de manera muy severa, muy seria, muy responsable, y sin anticipar ningún tipo de decisión", agregó Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Manifestantes protestas contra la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Alejandro Cegarra/Bloomberg

Golpe al presidente

Lo cierto es que la decisión reaviva los momentos de tensión entre Amlo y la Corte. Según el experto César Astudillo, se aproxima un momento de tensión política importante.



“Van a redoblar esfuerzos para acosar a la Corte. Puede que quieran reformar a la Suprema Corte, que quieran quitar a estos ministros y a poner a nuevos, y esto a final del día nos habla de un endurecimiento de recursos hacia el final del sexenio”, indicó.



Alejandro Schtulmann, presidente y jefe de investigacion de EMPRA, una consultora politica con sede en Ciudad Mexico, afirmó por su parte que se trata de "un golpe para el presidente porque sienta el precedente contra la aprobación de una legislación que quiere socavar el control democrático".



Por ahora, estará por verse qué decisión toma la Corte respecto a la segunda parte de la reforma electoral de Amlo.

