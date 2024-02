Reaparece mamá de Ana Serrano ante caso de feminicidio de su hija colombiana en México

“La justicia es lenta y tortuosa” para castigar al responsable del feminicidio de la colombiana Ana María Serrano Céspedes, una joven de 18 años, estudiante de medicina, quien fue asesinada dentro de su casa en Condado de Sayavedra el 12 de septiembre del 2023.

Así lo señaló Ximena Céspedes, madre de la víctima, quien compartió un video a través de su cuenta de X, donde además agregó que “hace poco más de 5 meses fue asesinada nuestra hija Ana María Serrano Céspedes”.



“Como dicen los tanatólogos dicen que la muerte de un hijo puede ser una de las experiencias más dolorosas que puede tener un ser humano”, señaló en sus redes sociales la madre de familia, quien es conocida por sus análisis políticos.



“Aquellos que dicen que no podrían sobrevivir a la muerte de un hijo en parte tienen razón. Los primeros meses no se vive, apenas se sobrevive, porque no se puede ni respirar”, relató Ximena Céspedes.



Ana María Serrano y Alan Gil Romero. La mujer habría sido víctima de un feminicidio por parte de su expareja. Foto: Tomadas de redes sociales

“Pero los siguientes meses son aún peores. Porque aunados al dolor, el vacío y la ausencia son tan grandes que no hay poder humano que lo llene”, admitió.



Cabe recordar que el joven de 18 años permanece en el Penal de Barrientos, donde enfrenta un proceso penal por el feminicidio de su exnovia.

Últimas declaraciones de Ximena Céspedes

“La justicia es lenta y tortuosa y aunque existen todos los elementos que demuestran que Allan está involucrado en el proceso - feminicidio-, le pedimos a todas las autoridades, Ministerio Público, peritos, jueces y demás personas, que hayan estado, estén o vayan a estar involucrados, que siempre actúen conforme a derecho y sobre todo con perspectiva de género”, solicitó Ximena Céspedes.



“Ana María murió víctima de un feminicidio en un país donde al menos 11 mujeres son víctimas todos los días y en Colombia dos. No queremos que Ana María sea una víctima más o una estadística más”, ratificó la madre de familia.

“Lo que queremos y por lo que luchamos y lucharemos todos los días es para demostrar qué juntos podemos mucho más que la impunidad”, solicitó la analista.



“Que los valores y la bondad en nuestras hijas y sobre todo en nuestros hijos es lo más importante y que la vida de las niñas, jóvenes y mujeres es el bien más preciado de la sociedad”.



“Les pedimos que sigan con nosotros en esta cruzada, la cruzada que se llama ¡Justicia por Ana María!”, reiteró.

No queremos que nuestra hija, Ana María Serrano Céspedes sea solo una estadística o una víctima más por #Feminicidio. Juntos podemos evitar la impunidad. #JusticiaPorAnaMaria #8m pic.twitter.com/o2mH7tltQQ — Ximena Céspedes A (@XimenaCespedesA) February 21, 2024

EL UNIVERSAL / GDA

MÉXICO

