La madre de uno de los jóvenes implicados en los enfrentamientos entre los hinchas de los clubes Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora, en México, decidió entregar a su hijo para que responda por los delitos de los que se le acusa tras las lesiones causadas a otros hinchas en medio del partido.

Los enfrentamientos en los que hinchas del Querétaro y el Atlas se atacaron con sillas, palos, puños y patadas ocurrieron el pasado sábado 6 de marzo cuando se cumplían poco más de 60 minutos del juego por la novena jornada del fútbol mexicano.



Las riñas comenzaron en las gradas y luego se trasladaron a la cancha, lo que llevó que los jugadores se refugiaran en el vestuario y que el árbitro suspendiera el partido.



El balance que dejó el violento ataque entre hinchas fue de 26 personas heridas: 24 hombres y dos mujeres. El parte inicial hablaba de tres heridos de gravedad, 10 delicados y 10 sin heridas de gravedad.



Querétaro vs. Atlas fue suspendido por disturbios. Foto: EFE

Según la Fiscalía de Querétaro, 14 personas han sido detenidas por los ataques del sábado. Entre los detenidos se encuentra un joven que fue entregado por su propia madre, quien buscaba que se hiciera responsable por lo ocurrido.



La Fiscalía compartió un video en el que la mujer contó por qué decidió entregar a su hijo e invitó a otras familias a no encubrir a quienes hicieron parte de los ataques.



En el clip, la mujer comentó que la Policía llegó a su casa en busca de su hijo, pero como este no se encontraba, fue ella quien decidió llevarlo ante las autoridades.



“Ayer fueron a catear (inspeccionar) mi casa. Él no estaba. Me dijeron que lo mejor era que si él se comunicaba conmigo que lo entregara para bien de él y bien de nosotros”, afirmó la mujer.

Según la madre del joven, le dijo a su hijo que lo entregaría y este no refutó y aceptó su responsabilidad.



“Yo platiqué con él. Le dije: ‘las cosas están así. Vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía’. No me dijo nada, lo aceptó todo y dijo que sí”, agregó.



Aunque afirmó que es un momento muy doloroso, enfatizó en que su hijo y todos los implicados en los ataques entre hinchas del Querétaro y el Atlas deben responder por lo sucedido.



“Que cada persona que tenga datos que sirvan para la Fiscalía pues que se acercen como lo hice yo. Me está rompiendo el corazón. Estoy deshecha, pero no hay de otra”, dijo la madre del detenido.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

Los detenidos fueron acusados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en eventos deportivos y apología del delito, según la Fiscalía de Querétaro.



Seis de los detenidos ya están en prisión preventiva y dos fueron liberados. Se busca a otras 12 personas que fueron identificadas gracias a los videos de las agresiones en el Estadio La Corregidora.

