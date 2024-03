Qatar mantiene preso a mexicano acusado de 'homosexual': fue capturado por Grindr

Luego de una breve audiencia de apenas tres minutos que se realizó este 13 de marzo, un juez de Qatar determinó hoy que no es procedente la libertad bajo fianza del mexicano-británico Manuel Guerrero Aviña, detenido en ese país hace más de un mes por su orientación sexual y por vivir con VIH.

En conferencia de prensa virtual, el hermano de Manuel Guerrero, Enrique, mencionó que el fiscal necesita más tiempo para la investigación: “El juez determinó que no era procedente la libertad bajo fianza y que debería continuar al menos 30 días más en esta prisión provisional en lo que se continúa con la investigación”.

Apuntó que ya se impugnó esta resolución y el próximo domingo 17 de marzo, Manuel Guerrero tendrá otra audiencia, que también se prevé que sea breve. “El día lunes tendríamos respuesta de esta apelación”, puntualizó.

De acuerdo con la abogada, el fiscal del caso se ha opuesto a la libertad bajo fianza.

El juez determinó que no era procedente la libertad bajo fianza y que debería continuar al menos 30 días más en esta prisión provisional

Refirió que su hermano de 44 años de edad no tiene “acusación específica en su contra”, por lo que se encuentra privado de la libertad en una cárcel qatarí. Señaló que Manuel Guerrero no tiene medicamento suficiente para el VIH por lo que no podría alcanzar para un mes más; se prevé solo para 10 días más.

Advirtió que la vida de su hermano “está en riesgo”, además que se han violado sus derechos humanos.

Los dos escenarios son que: Manuel sea liberado bajo fianza y continúe su proceso en libertad, o no se le dé libertad.

Señaló que tras la detención de su hermano Manuel el pasado 4 de febrero, con engaños a través de la aplicación de citas Grinder, no tuvo acceso a una defensa por 20 días.

“Lo que advertimos es al final una detención que sigue siendo arbitraria”, dijo.

🚨 | Sin traductor y sin saber qué cargos se le imputan, Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar por ser gay, será juzgado allá.



El juez le negó acceso a medicinas antirretrovirales, así como visitas, cartas y libros



"Es una sentencia de muerte".https://t.co/BoU4PWXQEk — Fábrica de Periodismo (@LaFabricaMX_) March 14, 2024

Enrique Guerrero reconoció las labores diplomáticas de México y Reino Unido pero “no parecen suficientes”. Informó que las autoridades consulares de Reino Unido y México no estuvieron presentes en la audiencia.

“La única respuesta aceptable es que Manuel sea repatriado”, consideró.

Denunció que Manuel Guerrero ha sufrido más represión por la campaña internacional para su liberación y por las solicitudes consulares para que se respeten sus derechos humanos. Incluso tiene prohibidas visitas, cartas, libros e insumos de higiene.

EL UNIVERSAL (MÉXICO) / GDA