A mediados del mes de julio de 2022, la ‘Comisión Nacional del Agua’ (Conagua) declaró el inicio de una emergencia por sequía en México: más del 70 % de los municipios del país lationamericano están siendo azotados por esta anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua.



En especial, Nuevo León es uno de los estados que ha tenido que hacer frente al fenómeno que afecta la seguridad hídrica de sus pobladores. "Fue y es sin duda la peor crisis que ha vivido el estado" declaró Samuel García, gobernador del municipio mexicano.

La falta de lluvias, el descontento social y la afectación a otros sectores como la agricultura llevaron a que el presidente de México, Andrés López Obrador, firmara un decreto a inicios de agosto en el que admitía lo irremediable: la crisis hídrica es ahora un “asunto de seguridad nacional”.

Ante este panorama, el mandatario mexicano volvió a pronunciarse, pero esta vez, para prohibir la producción de cerveza en el norte del país, alegando que frente a la escasez de agua en Nuevo León, era importante “poner orden” en materia de concesiones.

Ha pedido que sea temporalmente suspendida la extracción de agua por parte de la industria cervecera. Foto: Instagram: @lopezobrador

“No es decir ‘ya no vamos a producir cerveza’, es decir ‘no se va a producir cerveza en el norte. ¿Quieres seguir produciendo cerveza? todo el apoyo para el sur, sureste. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua”, precisó el dirigente en una conferencia de prensa el pasado 8 de agosto.



López Obrador hizo énfasis en que la producción de cerveza no se erradicaría para siempre en el país, por el contrario, resaltó que la industria cervecera contará con todo el apoyo para instaurarse en el sur de México, en donde empresas como Constellations Brands ya lo habrían hecho anteriormente.



La medida buscaría garantizar el abastecimiento del recurso hídrico durante los próximos ocho o diez años.

Panorama de la industria cervecera en Nuevo León



De acuerdo con ‘Conagua’, empresas como ‘Heineken’, ‘Coahuila’, ‘Compañía de Cerveceras de Zacatecas’, ‘Cervecería Artesanal de Colima’, entre muchas otras organizaciones dedicadas a la elaboración de cerveza en el norte de México, harían uso de cientos de millones de litros anuales de agua, que podrían ser destinados al consumo doméstico ante la alerta hídrica.



Entre las 11 empresas instauradas en México, que además poseen derechos de concesión para la explotación de bienes, consumirían 222 millones 305 mil 898 metros cúbicos de agua al año, un equivalente al agua que podría abastecer a todos los habitantes de Nuevo León.



Pese a que compañías como Heineken han intentado contribuir con la producción de más de 7 millones de latas de agua para entregar a las comunidades afectadas, su aporte no compensa las diferentes concesiones que les han sido otorgadas por millones de litros cúbicos del recurso hídrico.

El estado fronterizo ha enfrentado una de las crisis de agua más intensas de los últimos años. Foto: iStock

Solo para ejemplificar, las cinco concesiones dadas a la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, propiedad de ‘Heineken’, reúnen un total de 6 millones 845 mil 600 metros cúbicos del líquido al año, cantidad que no representa ni el 1 % de toda el agua que posee la compañía cervecera.



Ahora que la situación avanza a pasos agigantados, López Obrador no perdió la oportunidad de anunciar que, de agravarse la sequía, las empresas deberán “detener la producción y dedicar toda el agua que se requiera a la gente”.

