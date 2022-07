El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) de Telmex, empresa que es parte de América Móvil del magnate Carlos Slim, inició este jueves una huelga nacional, la primera en casi 40 años, tras fracasar las negociaciones sobre el contrato colectivo.



Cientos de trabajadores sindicalizados, de un total de cerca de 60.000 a nivel nacional, colocaron banderas rojinegras en una de las sedes principales de la empresa, fundada hace 75 años y privatizada en 1990, para denunciar que la compañía "no cumplió" con el acuerdo para revisar el contrato colectivo. Este es el primer paro de labores desde que la empresa se privatizó.

"Sí se pudo", "la huelga del obrero es un derecho" y "huelga, huelga, huelga, huelga", son algunas de las arengas que exclamaron los manifestantes en Ciudad de México.



Previo al estallido de la manifestación, que se replicó a nivel nacional en estados como Puebla, Morelos y Tamaulipas, los sindicalizados difundieron un pronunciamiento en el que cuestionaron "la falta de acuerdos y la no voluntad política de la empresa".



"La empresa impulsó medidas coercitivas como retención de salarios, y otras prestaciones ya realizadas, agresiones físicas, verbales y aspectos tan precarios como el de apagar elevadores en las oficinas centrales de Telmex", afirmó el STRM.



Entre los reclamos del sindicato están el pago justo de las jubilaciones, la reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo y el cumplimiento de vacantes ya negociadas. El vocero del sindicato, Israel Quiñónes, acusó a la compañía de buscar desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo, que establece la jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso.



En un comunicado por separado, Telmex reconoció el inicio de la huelga desde las 12:00 hora local, "al no haberse logrado un acuerdo que permita la viabilidad financiera de la empresa".



La compañía aseveró que "garantiza la calidad y continuidad de todos sus servicios de telecomunicaciones".



Y añadió: "Telmex mantiene una relación de respeto con su planta laboral y continúa las negociaciones con la representación sindical para alcanzar un acuerdo", concluyó en su breve comunicado.



El sindicato de telefonistas, por su parte, advirtió en Twitter que no claudicará: "Los telefonistas hacemos historia, estallamos la #HuelgaEnTelmex. Estamos en pie de lucha, y vamos a defender nuestros derechos", escribió el STRM en Twitter.

EFE