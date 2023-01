Autoridades mexicanas dieron luz verde este jueves al despliegue de 6.000 uniformado de la Guardia Nacional, una institución que está a cargo del Ejército, en el metro de Ciudad de México. La decisión se conoce luego de un accidente de trenes hace una semana en el que una persona murió y otras 100 resultaron heridas.



Sin embargo, el anuncio provocó críticas en organizaciones humanitarias que no ven conveniente la militarización. No obstante, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador salió este viernes a defender la medida.



“¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional, si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo?", manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.



López Obrador se refirió a la controversia que se desató el jueves cuando la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la presencia de la Guardia, que ahora está a cargo de las Fuerzas Armadas, tras el accidente que dejó una joven de 18 años muerta y más de 100 heridos el sábado pasado.



Sheinbaum justificó el despliegue por "episodios fuera de lo normal" como incidentes e incendios en el metro, uno de los más grandes de América por transportar casi 5 millones de pasajeros diarios.



"¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar porque van a decir que estamos militarizando al país?", indicó este viernes López Obrador.



Los accidentes en el metro causan crecientes críticas desde que el sistema de transporte vivió su mayor tragedia en mayo de 2021, cuando un tren elevado en la línea 12 dejó 26 muertos y cerca de 100 heridos tras colapsar en la alcaldía de Tláhuac, en el oriente de la capital.



Ahora, la controversia arrecia por la presencia de la Guardia Nacional, un cuerpo que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil, pero que trasladó al Ejército en 2022.



Por ello, la organización Amnistía Internacional acusó al Gobierno de "normalizar la militarización" con esta medida, mientras que otras organizaciones lo consideraron "preocupante", como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).



El presidente expuso que la principal tarea de los elementos será la “presencia de la autoridad y protección para los ciudadanos, que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo”.



"¿Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos, y cuando se llevaron a cabo masacres y torturas?”, cuestionó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Foto: EFE/ Mario Guzmán

¿Qué se sabe del incidente en el metro?

Según un informe del diario mexicano El Universal, aún no se conoce el origen del accidente. Sin embargo, ese medio dice que información preliminar indica que podría deberse al robo de cables vitales en la intersección de los trenes.



“Los peritos detectaron que se robaron varios metros de cable de cobre justo en ese tramo, lo que a decir de las primeras investigaciones, pudo ocasionar el apagón que después derivó en el choque”, afirma en su página El Universal.



El mismo presidente López Obrador afirma que la Fiscalía General del país tiene denuncias de “episodios anormales” dentro del metro de México, de allí su defensa a la medida de militarizar este sistema de transporte público.



