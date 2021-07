El plan 3x2 con el que México busca acelerar la vacunación en Chiapas

El Gobierno de México lanzó un plan para fomentar la rezagada vacunación contra la covid-19 en el suroriental estado de Chiapas que incluye una oferta de 3x2 en vacunas, por la cual se inmuniza a cada joven que logre convencer a dos adultos mayores.



"No tiene que ver con el hecho de que la gente no quiera (vacunarse), es que no se hizo el trabajo requerido de organización, de logística, de abasto de difusión", explicó este martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el rezago en Chiapas.



El mandatario ordenó la semana pasada al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, viajar al estado para reorganizar el plan de vacunación, que solo lleva un avance del 19 % de la población cuando la media nacional es del 40 %.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional de CDMX. Foto: Presidencia de México. Efe

Por ello, el IMSS lanzó el fin de semana la Estrategia Dos Más Uno, que invita a los mayores de 18 años a llevar a dos adultos mayores al punto de vacunación a cambio de ser inoculados los tres.



"Es muy importante lo que se está haciendo en Chiapas, la responsabilidad que tiene Zoé Robledo para que aumente el número de vacunados en Chiapas, que se fue rezagando por una serie de razones", aplaudió este martes López Obrador.



Aunque Chiapas es un estado con muchas poblaciones indígenas reacias a la vacuna, el presidente responsabilizó a las autoridades de no haber hecho "el trabajo adecuado de organización" y criticó que "no se solicitaron las vacunas" suficientes.



Precisamente, el gobernador de Chiapas es Rutilio Escandón, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador.



El presidente explicó que gracias a la reestructuración del plan ahora "hay centros de vacunación que no había" y se ha ordenado vacunar de una vez a todos los mayores de 18 años en las poblaciones más apartadas para completar la inmunización con una sola visita al municipio.



En la misma rueda de prensa en Palacio Nacional, el estratega del Gobierno contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, reveló que el objetivo es haber vacunado, aún con una dosis, al 40 % de la población de Chiapas durante este mes.



Para ello se necesitarán 400.000 dosis que ya están siendo enviadas a la región, donde se ampliaron los puntos de vacunación hasta las 41 sedes.



"Habíamos tenido una baja cobertura que se debía a distintos retos operativos. Chiapas es un estado de gran complejidad orográfica y social", dijo el epidemiólogo, quien aseguró que ya se reorganizó "de manera muy efectiva".



Con 126 millones de habitantes, México ha aplicado 50,8 millones de dosis de distintos laboratorios y 20,8 millones de personas han completado el esquema de vacunación.



El programa de vacunación contempla por ahora a los mayores de 30 años, mujeres embarazadas, personal médico y educativo, así como plan población mayor de 18 años de los municipios fronterizos con Estados Unidos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

