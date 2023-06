Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, cumplirá lo que le resta de sentencia bajo arresto domiciliario en Los Ángeles, California.

De acuerdo con información de varios medios, Coronel Aispuro ya no está bajo el resguardo del Buró de Prisiones de Estados Unidos.



La mujer está desde el pasado martes 30 de mayo en un domicilio particular en Los Ángeles, donde cumplirá las últimas semanas de su sentencia.



Coronel fue sentenciada a tres años de prisión por lavado de dinero y colaboración en el negocio de tráfico de drogas del Chapo, líder del Cártel de Sinaloa y quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.



Emma Coronel, bajo proceso de “reinserción a la sociedad”



Coronel pasó 15 meses en la prisión de mínima seguridad FMC Carswell en Forth Worth, Texas, pero ya fue trasladada a una casa de transición para reos o a un domicilio en Los Ángeles para cumplir las últimas semanas de sentencia que le quedan. El BOP no reveló el sitio al que fue trasladada.



Bajo las leyes de Estados Unidos, Emma Coronel deberá cumplir un proceso de “reinserción a la sociedad” y aunque permanezca detenida, podrá salir a trabajar o aprender un oficio.



Donald Murphy, vocero del BOP, dijo a Univision que Coronel, madre de las hijas gemelas del Chapo, fue trasladada a donde terminará de cumplir su sentencia el pasado 30 de mayo. Agentes del servicio de los US Marshals vigilaron el traslado de Texas a California.



Coronel, quien también tiene la ciudadanía estadounidense y está previsto que sea liberada el 13 de septiembre, tenía dos opciones para completar sus últimas semanas de sentencia: arresto domiciliario o una casa de transición, pero Murphy evitó señalar cuál opción eligió. “Por razones de seguridad no hablamos de las condiciones de confinamiento de ningún recluso”, señaló.

