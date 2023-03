Cientos de migrantes se manifestaron y exigieron justicia en la noche del martes a las afueras del Instituto Nacional de Migración (INM) en la mexicana Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el lunes por la noche 38 migrantes fallecieron en un incendio en una estación migratoria.

Los extranjeros protestaron de manera pacífica y llevaron a cabo una vigilia de oración por los migrantes que habían perdido la vida 24 horas antes. Al acto acudió el sacerdote católico Javier Calvillo, responsable del albergue Casa del Migrante en Ciudad Juárez, quien calificó el fatal incendio como una tragedia. "Esto es una tragedia, la pérdida de una o 50 vidas es una crisis. Ya veíamos venir esto, vimos todo lo que ha pasado con ellos, los comentarios de servidores públicos como el alcalde, que dijo que estaba perdiendo la paciencia por la presencia de venezolanos", expuso.

Señaló que hace unos años a Ciudad Juárez, como ciudad, le decían que era el asesino de mujeres por la crisis de feminicidios y ahora "es el asesino de migrantes y es lamentable que suceda esto y porque por esto nos damos a conocer internacionalmente".



El migrante venezolano Antonio Torres dijo que el mensaje que se da con estos hechos es que las autoridades migratorias mexicanas maltratan a los extranjeros indocumentados. "No queremos que sigan pasando estos hechos, los agentes de migración nos maltratan en México, venimos aquí y tampoco nos protegen", acusó.



Agregó que él estuvo hace siete días en el Instituto Nacional de Migración (INM) "hay mucha corrupción, ya que les cobran 20 dólares si dejan entrar una cajetilla de cigarros u otros artículos. Incluso duran días para poder hablar con sus seres queridos. Somos migrantes no delincuentes".

Cientos de migrantes se manifestaron y exigieron justicia la noche de este martes a las afueras del Instituto Nacional de Migración (INM) en la mexicana Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Luis Torres. EFE

Otro de los indocumentados que asistió a la protesta fue el venezolano Marlin Villalobos, quien contó a que los migrantes que fallecieron, como muchos otros, llegaron a México "buscando un mejor futuro para su familia y mira como terminaron". Expuso que ante tragedias de este tipo "no nos sentimos protegidos por las autoridades, donde estamos nos corren. Pedimos a las autoridades que se pongan las manos en el corazón, merecemos respeto y dignidad".



Durante la manifestación se encendieron velas y, junto con el sacerdote Calvillo, los migrantes rezaron oraciones por los que perdieron la vida, se colocó una ofrenda floral y alrededor había pancartas con mensajes como "No más políticas inhumanas", "El problema es que hay más xenófobos que migrantes" y "No se debe criminalizar a los migrantes".

Responsables ante la Fiscalía

Este martes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que los responsables directos de los hechos ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR). Aunque Ebrard refirió esa información, no precisó el número ni la identidad de los presentados ante la FGR.



Previamente, el Gobierno mexicano había elevado a 40 el número de migrantes muertos por el incendio en el centro migratorio pero por la noche corrigió la cifra de fallecidos y los situó en 38. La FGR indicó en un comunicado que los migrantes identificados eran 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 13 venezolanos, aunque sin precisar entre fallecidos y heridos.



Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos. La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Socorristas sacaron los cuerpos. Foto: EFE/Luis Torres

El papa pide por los migrantes muertos

El papa Francisco pidió rezar por los migrantes que fallecieron "en el trágico incendio" de una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en México, durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

Durante los saludos a los peregrinos de lengua española, Francisco dijo: "Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, en México. Para que el señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos".



Antes del incidente, los agentes del INM habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna. La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el "Título 42".



El Gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.

EFE

