Una nueva arista de la crisis en Perú surgió en las últimas horas. El Gobierno de ese país le pidió a la comunidad internacional que se cumplan las obligaciones establecidas en el Sistema Interamericano y que se respeten las decisiones internas que está tomando "para resguardar la institucionalidad democrática". Esto, luego de que Colombia, México, Bolivia y Argentina emitieran un comunicado conjunto en el que reconocen como presidente al destituido Pedro Castillo.



El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano publicó el comunicado este martes en respuesta a un pronunciamiento emitido "por un grupo de países", a los que no mencionó , sobre la crisis política y social que afecta a esa nación.



La reacción ha generado todo tipo de opiniones en esos países, pero el caso de México ha sido especial, pues para muchos, con el apoyo explícito a Castillo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría pasando por alto una vieja práctica diplomática que guía la política exterior mexicana y que el propio dirigente de izquierda había retomado.



Se trata de la doctrina Estrada, una norma de oro que orientó la política exterior de México durante la mayor parte del siglo XX. Esta fue promulgada en 1930 y estableció los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia mexicana.

Tras ocho horas detenido, Pedro Castillo fue trasladado en helicóptero a la Diroes, donde se encuentra recluido Alberto Fujimori. Foto: Renato Pajuelo. EFE

Esa práctica, que fue consagrada en la Constitución mexicana, tuvo un alto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando México trabajó para convencer a otros países de la región de que abandonaran el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero con la llegada al poder de López Obrador a finales de diciembre de 2018 la doctrina tuvo un corto resurgimiento.



A inicios de 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, y recibió un amplio apoyo internacional. De inmediato, le expresó su apoyo el gobierno de Estados Unidos y tampoco tardó en reconocerlo como jefe del Estado el llamado Grupo de Lima, aunque hubo un gran ausente: México.



El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en ese entonces que seguía reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente de Venezuela. El presidente había retomado la regla de no intervención que reza en la doctrina Estrada.



Ahora, con su apoyo a Perú, López Obrador parece haber dado un giro en la aplicación de esta doctrina. En su comunicado conjuntos, los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia expresaron "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", al que aún consideran presidente de Perú y ven como "víctima de un antidemocrático hostigamiento".



Sin embargo, el presidente mexicano rechazó este martes las acusaciones de "injerencismo" del actual Gobierno de Perú, pero pidió reconocer la presidencia de Castillo al argumentar que él ganó las últimas elecciones.



"No es injerencismo, estar ahí conduciendo nada, nuestro embajador está en su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de llevar a cabo este proceso", declaró en su rueda de prensa diaria.



López Obrador respondió a la Cancillería de Perú, que el viernes pasado convocó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las "expresiones de las autoridades mexicanas" que "constituyen una injerencia en los asuntos internos" del país andino.



Aún así, el mandatario mexicano rechazó la destitución de Castillo, a quien aún considera presidente de Perú, pese a que el Congreso peruano lo removió del cargo el miércoles pasado por "incapacidad moral" y lo acusó de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.



"Ganó el presidente, lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen", argumentó.



La doctrina Estrada

La doctrina Estrada toma su nombre del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, quien expuso sus bases en un comunicado publicado el 27 de septiembre de 1930. Allí básicamente establecía que su país no se pronunciaría sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los calificaría.



"México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros", señala el texto.



El documento restringe las acciones que puede tomar el gobierno mexicano a lo siguiente: "Mantener o retirar, cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras".



La aplicación de la doctrina Estrada, considerada como resultado al principio de no intervención, le permitió a México mantener relaciones estables y duraderas con países del mundo de ideologías muy diversas y, sobre todo, con aquellos surgidos de procesos revolucionarios.



Así, por ejemplo, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba durante la crisis que llevó a la expulsión de la isla de la Organización de Estados Americanos en 1962.



"En la práctica, la doctrina Estrada se materializó en el hecho de que México no expresaba su postura respecto a la calidad del gobierno contraparte, en términos de si era democrático o no. México no establecía adjetivos en ese sentido", le explicó a la BBC Juan Pablo Prado Lallande, profesor e investigador sobre Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla.



"Eso era justamente para no interferir en los asuntos internos de otro Estado pero con el objetivo principal de ser tratado con reciprocidad. Ahí está clave. Es una doctrina espejo: lo que yo hago es lo que solicito y espero de otros", agregó Prado Lallande.



¿Injerencia?

López Obrador, quien antes se ha solidarizado con Castillo y le ha ofrecido incluso asilo en México, reveló que las relaciones diplomáticas con Perú están en "pausa", aunque esto no implica romper los lazos ni retirar al embajador.



"Está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”, reveló. “No hay normalidad política en Perú, no se trata de decir: va a haber relaciones. Está la gente en la calle (protestando), que también, dicho sea de paso, no se informa, los medios no informan, si fuese en Venezuela (otra cosa sería)”, justificó.



El líder mexicano insistió en que él aún considera a Castillo como el presidente de

Perú, pero evadió responder de forma directa si reconoce a la nueva mandataria, Dina Boluarte, nombrada la semana pasada por el Congreso.



Dina Boluarte, presidenta de Perú. Foto: AFP

“Es una doctrina de política exterior en México, o sea, ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero, entonces lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando", argumentó.



El presidente de México pidió evitar la "represión" del pueblo de Perú después de que las protestas que estallaron este domingo contra la presidenta Boluarte y el Congreso alcanzaron su máximo nivel de violencia este lunes con siete muertos y un centenar de policías heridos.



"Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú, porque esto de una u otra forma se origina arriba, lo que siempre hemos estado sosteniendo", mencionó.

