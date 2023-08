Un incidente dejó a varios pasajeros atrapados en un ascensor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por más de 15 minutos.



La experiencia fue compartida en redes sociales por el usuario de Twitter @axxmoran, quien relató cómo él y otros individuos quedaron varados en el interior del elevador mientras se dirigían a su abordaje.

La situación provocó preocupación entre los afectados, ya que reportaron que pasaron alrededor de 15 minutos esperando a que alguien viniera en su auxilio. Durante ese tiempo, las puertas permanecieron cerradas, sin ninguna señal de solución.



El AICM, en su cuenta de Twitter, respondió posteriormente a este incidente, revelando que su equipo de mantenimiento y seguridad llegó al lugar para actuar.



Afirmaron haber arribado en tan solo 10 minutos después de recibir la notificación y resolvieron la situación en otros 10 minutos adicionales. La causa raíz del problema fue atribuida a que los usuarios dentro del ascensor se recargaron en las puertas.



"Llegamos al sitio en 10 minutos y lo resolvimos en 10 minutos más; se activaron los sistemas de seguridad del elevador porque los usuarios adentro se recargaron en las puertas", señaló la terminal aérea en respuesta al comentario del joven que expuso la situación.

Bendito @AICM_mx, de camino a mi abordaje nos quedamos atorados en un elevador. Llevamos 15 mins aquí y nadie hace nada. pic.twitter.com/jSLOmqusKB — A (@axxmoran) August 14, 2023

A pesar de la tensión vivida, se confirmó que ninguno de los afectados requirió atención médica luego de ser liberados del ascensor.



Una particular atención en las redes sociales se centró en el hecho de que el AICM se encuentra actualmente en un proceso de licitación para el reemplazo de 33 elevadores en sus instalaciones. En un tuit dirigido a Axx Morán, la cuenta oficial del aeropuerto informó que se planea cambiar estos ascensores debido a su antigüedad, que supera los 15 años, con el objetivo de proporcionar un "mejor servicio".



Esta respuesta generó controversia entre los usuarios, y uno de ellos comentó: "Me queda claro que la persona que maneja las redes sociales del @AICM_mx no tiene un solo curso de social media, atención y servicio al cliente o similar. Mira que echarle la culpa al usuario por el mal estado/falta de mantenimientos a las instalaciones no tiene precio”.

Llegamos al sitio en 10 minutos y lo resolvimos en 10 minutos más; se activaron los sistemas de seguridad del elevador porque los usuarios adentro se recargaron en las puertas. Ninguna persona requirió ayuda médica. De cualquier manera, le comento que el #AICM, se encuentra en… — @AICM_mx (@AICM_mx) August 14, 2023

Frente a las declaraciones de la terminal aérea, @axxmoran señaló: "Nada de esto es cierto. Pasaron más de 15 minutos. Nadie se recargó en las puertas, éramos 3 personas distribuidas en el elevador. El elevador tenía fecha de instalación de 2020".

