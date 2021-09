Padres reciben pierna de un adulto en lugar del cuerpo de su bebé

Un lamentable hecho tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, México, el pasado 4 de septiembre, cuando los padres de un bebé de 11 días de nacido, que falleció en cuidados intensivos neonatales, recibieron la pierna amputada de un hombre adulto, en vez del cuerpo de su hijo.



(Le puede interesar: Indignante: brutal ataque de un policía a un niño autista de 10 años)

El bebé nació a las 34 semanas de gestación, el pasado 24 de agosto, por lo que tuvo que ser enviado a la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales para recibir una atención especial. Allí permaneció durante 11 días hasta el pasado 3 de septiembre, cuando perdió la vida a causa de una enfermedad congénita.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), clínica en donde estaba internado el menor, habría entregado en una caja la extremidad amputada alegando que era el bebé recién fallecido.



Los familiares del niño y el personal de una empresa funeraria acudieron al lugar para hacerse cargo de los restos. Confiados que en el cofre se encontraba el neonato, se fueron a su comunidad de origen, en Santa Cruz de Tacache, en donde se percataron que la caja escurría sangre.



(Además: Aberrante: momificó el cadáver de su madre para seguir recibiendo subsidios).



Si bien el hospital les aconsejó no abrir la caja, inmediatamente los allegados del niño, al ver tal escena, optaron por sacar el cuerpo.



En ese momento se dieron cuenta que habían recogido una pierna humana.



Tras ello se dirigieron al centro médico para reclamar el cuerpo de su hijo, que fue entregado sin ningún otro contratiempo.

Edificio central del Instituto Mexicano de seguro social

(IMSS). Foto: Twitter: @Tu_IMSS

A raíz de lo sucedido con la familia del infante, se abrió una investigación en la Vicefiscalía Penal de la Mixteca en la que se menciona la presunta responsabilidad de una trabajadora de la clínica.



Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca les manifestó que no hay delito qué perseguir porque los restos ya están en poder de los familiares.



“Sí hay una carpeta de investigación, pero no se configuró ningún delito, se equivocaron, pero a nivel penal no hay responsabilidad porque el cuerpo se entregó posteriormente”, explicó la instancia al tabloide ‘El Universal’



(Le puede interesar: BioNTech pedirá autorización para vacunar a niños de 5 a 11 años en Europa).



Según lo dicho por la entidad hospitalaria al medio local, el ‘error’ no estuvo en el personal de la clínica, sino de la funeraria y los familiares que no se percataron de revisar el contenido de la caja.



Asimismo, el hospital no sabe quién fue el responsable de la entrega y tampoco pueden corroborar quien fue la persona que dió la información de no abrir la caja.

