Joven intentaba rescatar a su novia desaparecida, pero el supuesto amante de ella lo habría asesinado

Pablo Emmanuel López Chávez, de 24 años, murió al recibir varios impactos de arma de fuego en México. El joven era sobrino de la diputada Margarita López Pérez, quien ha exigido acciones concretas de las autoridades para capturar al responsable.

Pablo Emmanuel fue atacado en una calle de la ciudad Morelia, de Michoacán, el 8 de abril. Según el video de una cámara de seguridad, detuvo su carro, descendió, caminó y abrió la puerta de otro vehículo en el que iban dos personas.

Pablo Emmanuel se bajó de su carro y abrió la puerta de otro vehículo antes de ser asesinado.

Tras unos segundos de discusión, el hombre que manejaba el otro carro desenfundó un arma y le disparó. El joven quedó herido en el suelo, mientras que el agresor huyó.

'Fue a buscar a su novia': familia de Pablo Emmanuel

La familia de Pablo Emmanuel aseguró que el joven había recibido llamadas de allegados a su novia para alertarlo de que supuestamente estaba secuestrada en Morelia.

De hecho, las autoridades habían emitido el 7 de abril un alerta Alba —protocolo de búsqueda inmediata de mujeres— para localizarla, asegurando que había sido vista por última vez en dicha ciudad.

Aunque la mamá del muchacho no quería que participara en la búsqueda, al final lo permitió. "Una parte fundamental de que su mamá accediera fueron los llantos de la mamá de A (la novia) que la mamá de Pablo escuchó, justo por eso lo dejó", escribió Denisse Chávez, su prima, en redes sociales.

Según la versión de los familiares de la víctima, el muchacho fue a buscar a su novia porque ella misma "le dijo dónde estaba". Sin embargo, aparentemente cuando Pablo Emmanuel la encontró, fue asesinado.

Mensaje de la familia de Pablo Emmanuel.

"Ella sabía que el hombre con el que estaba iba armado, ella sabía las consecuencias, ella sabía que Pablo iba a defenderla, a actuar como actuaría cualquier hombre en defensa de su novia. (...) Su único pecado fue enamorarse de la persona equivocada e intentar defenderla", añadió su prima.

'Esa persona ya ha ejecutado a muchas personas'

La familia espera que se esclarezca el caso para terminar con las especulaciones, las cuales señalan que el asesino sería supuestamente pareja de la joven reportada como desaparecida.

"Mucha gente que se ha solidarizado con lo de mi sobrino, me han mandado datos del sujeto, ya sabemos también nosotros quién es, pero es la Fiscalía la que debe hacer la investigación y detener al sujeto. Lo único que sí te digo, es que esa persona ya ha ejecutado a muchas personas en muchas partes y así llega y se va a otra localidad del estado a asesinar", expresó la diputada Margarita López Pérez, tía de Pablo, en charla con el medio local El Sol de Morelia.

"Ver a un niño de mi familia que está en un ataúd, no se lo deseo a nadie. Él no tenía un arma, solo cumplía con su deber moral de demostrarle a esa familia que él no tenía a la muchacha con él", concluyó la política.

Por ahora, allegados al joven han desarrollado velatones para exigir rapidez con las investigaciones.

