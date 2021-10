Lo que se sabe de la muerte de Octavio Ocaña, actor de 'Vecinos'

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que avanza en las diligencias para esclarecer las causas de la muerte de Octavio Ocaña, conocido como 'Benito' del programa televisivo 'Vecinos', quien falleció anoche a causa de un impacto por arma de fuego en la cabeza, tras intentar evadir una detención por conducir en estado de ebriedad.



De acuerdo con la institución, en las inspecciones realizadas a la camioneta donde viajaba la persona que perdió la vida, acompaña por dos sujetos más, fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor.



La FGJEM detalló que el joven, de 22 años, perdió la vida por un disparo de arma y su cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta que conducía, misma que fue hallada en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.



La Fiscalía mantiene en desarrollo diversas pruebas periciales, entre las que se encuentran las relacionadas con criminalística, química, fotografía y mecánica de hechos.



Según los testimonios recabados, las dos personas que viajaban en la camioneta señalan que conocían al conductor desde hace varios años y en días recientes habían estado con él consumiendo alcohol. Han referido, además, que la tarde de ayer viernes 29 de octubre al transitar por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto; sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución.



Uno de los acompañantes ha declarado que el conductor portaba un arma de fuego, misma que había sacado de la guantera del vehículo. Durante la persecución el conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes fueron asegurados por elementos de la policía municipal.



Tanto los testigos que viajaban con la persona fallecida, como los policías municipales que intentaron detener la unidad, han referido que no hubo intercambio de disparos.



Las pruebas periciales que están en desarrollo serán determinantes para esclarecer la forma en la que el conductor de la camioneta perdió la vida, y las cuales serán dadas a conocer por las vías institucionales de esta Fiscalía General.

El Universal- México (GDA)

