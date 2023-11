AMLO destaca el "trato especial" que recibió México de China y EE.UU. en la APEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este martes 21 de noviembre el "trato especial" que recibió México de los mandatarios de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) la semana pasada.



(Puede leer: Video: polémica por estudiantes que agredieron a presunto docente acosador)

"Fue muy bien (el viaje), hay mucho respeto por México, mucho mucho respeto, el presidente de China nos dio un trato especial, no todos los presidentes fueron recibidos en encuentros, reuniones bilaterales. El presidente Biden solo tuvo dos reuniones bilaterales, con el presidente de China y con nosotros", declaró.



López asistió la semana pasada al foro de la APEC, lo que representó apenas su séptimo viaje al exterior tras casi cinco años de mandato y la primera vez que participó en un foro multilateral de tal magnitud, con más de 20 líderes reunidos el jueves y viernes en San Francisco (EE. UU.).



El gobernante mexicano se reunió por primera vez con el presidente de China, a quien invitó a México y pidió más cooperación para combatir el tráfico de fentanilo, además de reunirse con Biden, a quien le insistió en invertir en un plan de desarrollo para Latinoamérica para evitar la migración.



(Le recomendamos: Javier Milei se reúne con Fernández para comenzar transición presidencial en Argentina)



"Fueron muy buenos los encuentros con los dos, yo celebré en la reunión amplia el que en estas circunstancias de muchas tensiones, por lo que está sucediendo en Rusia, Ucrania, y en Gaza, se haya llevado a cabo este encuentro, sobre todo entre el presidente de China y de Estados Unidos", comentó en su rueda de prensa matutina.



"Porque les dije que lo más importante siempre es el diálogo y resolver los problemas de manera pacífica, y no a la carrera armamentista”, añadió.



Sobre su reunión con Xi, destacó el apoyo que ofreció China a México durante la pandemia de covid-19 y tras el paso del huracán Otis el 25 de octubre en el sureño estado de Guerrero, donde rompió el récord de intensificación de un ciclón en el país.



”Hablamos ahora también de lo de Acapulco y ellos van a vendernos una buena parte de los electrodomésticos que necesitamos”, mencionó.



(No deje de leer: Nicaragua abandona de foma definitiva la OEA tras dos años de proceso: ¿qué implica?)

Mientras que consideró "extraordinaria" la reunión con Biden, a quien llamó una "gente muy amable, muy respetuoso, amigo de nosotros". "Tocamos el tema migratorio, el tema de las drogas, la cooperación económica, las visas, también sostuvimos una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau), y en muy buenos términos”, concluyó.



EFE

Más noticias en EL TIEMPO