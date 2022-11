¡Lo volvió a hacer! Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, mejor conocido como 'Platanito', es un comediante de 50 años que utiliza temas sensibles de interés público para realizar chistes en sus presentaciones.



En esta ocasión, los padres de Debanhi Escobar señalaron que actuarán legalmente contra el comediante, por un chiste relacionado con la muerte de su hija.

Hace un par de años, el comediante realizó un 'chiste' sobre el tema de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC en 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y más de cien resultaron con graves heridas.



No conforme con tocar temas sensibles y burlarse de ellos, hace unos días bromeó acerca del feminicidio de Debahni Escobar.

'Si ya no tienes más material, ven y habla conmigo'

El padre de Debanhi, Mario Escobar, anunció en su cuenta de Instagram que están molestos con el comediante, por lucrar con temas delicados: "No se vale que te burles del dolor ajeno, Platanito. Aquí estamos para darte la cara".



La madre de Debanhi, Susana Escobar Bazaldúa, le envió un mensaje a 'Platanito' diciendo que él no se ha puesto en sus zapatos, porque si estuviera en su lugar sería molesto. También pidió respetar a las personas que han perdido la vida.



"¿Qué es eso de andar diciendo 'que Debanhi estaba en una cisterna y cómo es que se ahogó si en Monterrey no hay agua'?. ¡Por dios! es una burla lo que usted está haciendo", fueron sus palabras.

“Si ya no tienes más material, ven y habla conmigo. Por eso te corrieron de México. Estamos molestos. Yo no sé si andabas drogado, intoxicado, en tus cinco sentidos. Debe tener consecuencias para ti, Platanito”, le dijo Mario Escobar a 'Platanito'.

Padres de Debanhi actuarán legalmente

Los padres de Debanhi expresan su molestia por los comentarios del comediante sobre su hija justo cuando ellos pasan por un proceso legal delicado.

"Platanito, estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso, tenemos el video. Vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder".



Aconsejaron al comediante realizar otro tipo de espectáculos para no lucrar con el dolor ajeno.

Concluyeron que ese "chistesito" va a tener sus consecuencias, "no nos vamos a quedar callados".



Además, pidieron a toda la población dejar de seguir las cuentas del humorista para que, en sus palabras, deje de hacer daño con sus chistes.

El Universal (México) / GDA