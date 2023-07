El reconocido fotógrafo Alberto Clavijo fallecido a los 32 años en Ciudad de México en circunstancias trágicas. Según el periodista Daniel Bisogno, quien confirmó la noticia, Clavijo habría sufrido un accidente mortal mientras trabajaba en un evento promocional.



Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre el incidente, se menciona que Clavijo habría caído desde un cuarto piso durante una acción relacionada con la presentación de una bebida alcohólica por parte de los integrantes de la banda RBD, famosa por la serie Rebelde.



El periodista Bisogno expresó sus condolencias a la familia y amigos del fotógrafo, destacando la importancia de la seguridad en eventos como este. Señaló que debería prestarse más atención a la protección de los periodistas en este tipo de situaciones y que no debería haber ningún pretexto para que se encontrara en una zona sin avisos de peligro y sin la debida protección por parte de guardias de seguridad.



"En estos eventos, donde se preocupan tanto por la vestimenta o el sonido, deberían preocuparse más por la seguridad de los periodistas. No hay pretexto para que Alberto estuviera en un lugar donde no hubiera ningún aviso de peligro. El sitio debería haber estado protegido por los guardias de seguridad", dijo uno de sus allegados a TV Azteca.



Alberto Clavijo era originario de Logroño, España, y se destacó en el mundo de la fotografía colaborando con revistas como Shangay. Posteriormente, se trasladó a México, donde ganó mayor popularidad. En su perfil de Instagram, mostraba su talento mientras trabajaba con diversas personalidades famosas, como Mónica Naranjo y la ganadora de la sexta edición de GH VIP, Alyson Eckmann.



Esta triste noticia ha conmocionado a la comunidad artística y a sus seguidores, quienes lamentan profundamente la pérdida de un talento tan prometedor.

