Fallece Chepina Peralta, matriarca de programas de cocina en México

La cocinera Chepina Peralta falleció a los 90 años de edad por causas naturales, así lo dio a conocer su yerno Jorge Fernández de Lara al portal web donde Chepina, pionera de los programas de cocina en televisión, colaboraba.

Lucía Josefina Sánchez Quintanar, mejor conocida como Chepina Peralta, fue de las primeras en cocinar en televisión en programas como "La Cocina de Chepina", "Cocinando con Chepina", "Chepina en tu cocina", "Su menú diario", "Sal y Pimienta", "Chepina y su menú Pando".



Realizó más de 7 mil programas en televisión y otros 9 mil más en la radio; además de colaborar en la Fundación Veytia y Anguiano por 33 años consecutivos y ser autora de revistas de cocina y 13 libros, desde 1997.



El Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX lamentó el deceso de una de las promotoras de la gastronomía mexicana a través de sus espacios en televisión.



"Un icono de la televisión, pionera y promotora de la gastronomía mexicana a través de sus espacios en TV y radio, #ChepinaPeralta falleció hoy a los 90 años. Enviamos nuestro pésame a la familia y amigos".

Un icono de la televisión, pionera y promotora de la gastronomía mexicana a través de sus espacios en TV y radio, #ChepinaPeralta falleció hoy a los 90 años. Enviamos nuestro pésame a la familia y amigos

Mujer empoderada en la televisión

Chepina Peralta fue la primera mujer en América Latina en presentar un programa de cocina en la televisión, era 1967, así lo recordó en entrevista con EL UNIVERSAL QUERÉTARO en 2019.



“Una señora tuvo la idea de hacerlo y buscaron a una personas, a una mujer más o menos de mi edad en aquel entonces, treinta y pico, que tuviera facilidad de palabra. Soy maestra de oratoria, y querían a una señora que fuera auténtica ama de casa y que pudiera hablar, para hacer un programa de televisión de 15 minutos diarios. Por tres meses fue el primer contrato", recordó.



A Chepina no le gustaba cocinar, pero tuvo que aprender, pues en casa había niños que alimentar.



“Yo no sabía cocinar ni me gustaba. En casa se cocinaba y se tenía que cocinar, pues había cinco niños y un marido en la familia, pero no me gustaba cocinar. Eso no lo dije en la entrevista y me dieron el trabajo, pero no tenía problemas porque me daban el guión y duraba 15 minutos”, narró.



Recordó que tiempo después, a sugerencia de un conocido en la Secretaría de Educación Pública (SEP) tramitó su licencia de locutora, por lo que se preparó con un gran número de guías de estudio.



Luego dejó de ir a la televisión, pues se terminó el programa, además de que coincidió con una laringitis que padeció. Cuando se recuperó regresó a la televisión, fue recibida por un productor cubano que le preguntó a gritos dónde se había metido, pues no tenían ni su dirección ni sus datos. Le enseñó las cartas y telegramas de muchas mujeres que estaban “locas” por su programa, y le ofreció continuar con el espacio pues, incluso, ya tenían patrocinador.

#Lamentable La cocinera Chepina Peralta falleció a los 90 años de edad

La contrataron y tuvo su propio espacio, con Salvador Ortiz como productor, el cual duró nueve años al aire. Se dio cuenta de la importancia que tenía la alimentación para la salud de la población y evitar el sobrepeso y la obesidad. El doctor Escobar, endocrinólogo del hospital de La Raza, en aquel entonces, notó el poder de la televisión para educar a la gente.



Chepina contó que el doctor la ayudó a entender enfermedades como la diabetes y la importancia de tener una dieta equilibrada para evitar ese padecimiento.



“Teníamos el problema de los niños obesos. Me di cuenta de la oportunidad que tenía con un programa diario de media hora”, expresó.



Narró que en su programa, de forma agradable, daba sus mensajes con recomendaciones para llevar una vida saludable. También aprendió cocina de diferentes países, gracias a sus viajes por el mundo.



De la televisión pasó a la radio, recorriendo buena parte de los medios de comunicación, debido a la fama que ya tenía entre las mujeres.



