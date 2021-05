Sobreviviente al accidente del metro conmueve con su historia a México

Miguel Córdova, de 36 años, es un habitante de calle que dormía bajo la estación de la Línea 12 del metro en Ciudad de México. Tras el accidente que ocurrió esta semana en ese país, la historia de Córdova salió a la luz en su país luego de sobrevivir al desplome del metro.



El primer medio en dar a conocer la historia fue Ruido en la Red, quien entrevistó al joven quien dormía bajo un puente en la estación Olivos.



➡️ "Se cimbró la banqueta... nos caímos, se vio cómo se vino hacia abajo el Metro en dos... se hundió".



Este es el #testimonio de Miguel, quien vivió el momento de la tragedia del #MetroCDMX pic.twitter.com/Da2iI1WWLL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 4, 2021

“Eran más o menos como las diez de la noche y se escuchó como si tronara un fierro, pero cimbró bien feo, tronó y se movió y nosotros salimos corriendo, ni siquiera pudimos sacar nuestras cobijas, cuando de repente íbamos corriendo y nos caemos porque se vino el cimbradero grande y se vio como se vino el metro hacía abajo en dos, se hundió, una desesperación de gente horrible, no le deseo a nadie que lo vea, no me gusta platicar de esto porque lo que viví fue horrible”, dijo Córdova, según informa el diario El Universal, de México.



Ese mismo medio explicó que el testimonio de Córdova dejó al descubierto una situación desapercibida en el país: la vida de las personas en situación de calle. Él se ha convertido en una figura en México y se ha encargado de contar parte de su vida y de detallar cómo fue el accidente del metro.

