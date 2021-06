Joven fue quemado, torturado y asesinado por ser VIH positivo

Este lunes se presentó una impactante demanda por parte del colectivo Resilientxs.



Al parecer, el sábado 5 de junio se cometió un repudiable crimen de odio en contra de una persona VIH-seropositivo.



Los hechos se presentaron en un balneario de la ciudad de Cancún, en el caribe mexicano.



Por el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.



Según ‘Los Angeles Times’, el joven estaba en una fiesta cuando reveló su estado serológico. Seguido a ello fue asesinado, presuntamente, por otros asistentes de la faena.



“La víctima fue asesinada dentro de un taller de herrería; fue golpeada, torturada, quemada y, finalmente, le quitaron la vida. Todo esto después de que comentó que tenía VIH, además se le encontraron muchas heridas de arma blanca”, detalló Edwin Reyes, representante de Resilientxs, a la agencia ‘EFE’.



El crimen fue calificado como “atroz” por personas y activistas de la comunidad LGBTIQ+, pues el colectivo señaló que la identidad de género del joven también pudo convertirse en un factor que derivó en el lamentable suceso.



“Este caso nos ha generado mucha rabia porque estamos en el mes que se conmemora el orgullo de nuestra comunidad y en que se piden y reivindican derechos”, puntualizó Reyes.



Luego de conocerse la denuncia, Marco Antonio Tóh, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, repudió el hecho.

El mismo funcionario aseguró a ‘EFE’ que la Visitaduría General en Cancún realizará la investigación correspondiente para garantizar que se haga justicia en el caso e instó a las autoridades a investigar con perspectiva de género y, además, que el crimen no quede impune.



Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo abrió una investigación por el delito de homicidio, pero no por crimen de odio, pues aún no se ha legislado esa modalidad.



(Imagen de referencia). El hecho causó indignación en la comunidad LGBTIQ+. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO

Respecto a ello, el activista Reyes denunció: “La Red Quintanarroense LGBT, de la que formamos parte, ha solicitado a todas las autoridades a que se haga una reforma al Código Penal para que se incluya los crímenes de odio de acuerdo a los estándares internacionales”.



Sin embargo, el joven aseguró que han sido ignorados por las autoridades legislativas. “No lo han hecho ni nos han tomado en cuenta, esto habla del abandono institucional que hay en el estado”, puntualizó.



Esta problemática es una de las más recurrentes en México. Tan solo en Quintana Roo, la Comisión estatal de Derechos Humanos aseguró que 33 personas han sido asesinadas en los últimos años por su orientación sexual, identidad o expresión de género.



‘Los Ángeles Times’ informó que, según la organización Letra S, México registró 79 asesinatos en contra de personas de la comunidad LGBTIQ+ en 2020.



De estos, 43 hechos fueron homicidios de mujeres trans.

