México: revelan autopsia de mujer que murió tras abuso policial

La Fiscalía General de Quintana Roo, en México, indicó que, de acuerdo con los resultados de la necropsia practicada a Victoria Esperanza Salazar, la mujer que murió en medio de un procedimiento policial que se investiga en Tulum, la víctima presentaba "una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida" el sábado en la tarde.



En un comunicado, la Fiscalía expresó que estas lesiones son compatibles y coinciden con las maniobras aplicadas al momento de su detención y antes de fallecer. “La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza”, agregó.



Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández, anunció este lunes que el jefe de la policía del municipio Tulum, Nesguer Vicencio, había sido destituido por el episodio del pasado sábado con Salazar.



Horas antes, las autoridades mexicanas procesaron a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de la fallecida, que era residente permanente en México.



Hernández subrayó el procesamiento por feminicidio (delito por razón de género) de los agentes y confirmó que "también serán investigados por el departamento de Asuntos Internos". Las autoridades indicaron que en el caso hubo uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer salvadoreña.

El suceso en Tulum ocurrió la tarde del pasado sábado cuando la policía confrontó a Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, por una supuesta alteración del orden público.



En las imágenes se observa cómo uno de los cuatro agentes pone su rodilla en el cuello de Salazar, que solo alcanza a gemir, ante la presencia de los otros agentes y ciudadanos que atestiguaron la detención y muerte de la mujer.



El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes sentir "vergüenza" por el actuar de la policía y aseguró que se hará justicia. Mientras que tanto ONU Mujeres como Amnistía Internacional han condenado también el suceso.

Distintos colectivos de feministas salieron a protestar el lunes en contra del asesinato de la turista salvadoreña en Tulum, México. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

El Salvador reclama justicia

"Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí", dice Rosibel Arriaza, cuyas palabras resumen el dolor de El Salvador por la muerte de su hija Victoria Salazar, tras ser sometida por policías el sábado en México.



Victoria, que vivía en México hace cinco años, era madre de dos adolescentes de 15 y 16 años, que ahora esperan ser repatriadas. "Se fue (a México) en busca de mejores oportunidades" y consiguió trabajo en un hotel, contó René, hermano de Victoria.



"No merecía esa muerte (...) Las autoridades están para proteger a los seres humanos, con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad, así es que yo pido justicia", dijo Rosibel, quien llegó con su familia este lunes a la cancillería de El Salvador para gestionar la repatriación del cuerpo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

