Lo último: rescatan a los 31 migrantes secuestrados en la frontera norte de México

Las autoridades mexicanas anunciaron en la tarde de este miércoles que lograron rescatar a los 31 migrantes -entre ellos cuatro colombianos- que se encontraban secuestrados desde el sábado pasado en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, informó en su cuenta de X que "gracias al esfuerzo coordinado del Gobierno de Tamaulipas, la FGE (Fiscalía General del Estado), Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), Guardia Nacional y la SSPYC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), se logró rescatar los 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre en 2023".



La secretaria de Gobernación (ministra de Interior), Luisa Alcalde, también confirmó la información a través de su cuenta de X e indicó que "fueron rescatados sanos y salvos".



El portavoz del gobierno publicó en redes sociales que el grupo "ya está en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente". Al tiempo, compartió una fotografía en la que se puede observar dos niños, una mujer y varios hombres rescatados.



Gracias al esfuerzo coordinado del gobierno de Tamaulipas, la FGE, Sedena, Guardia Nacional y la SSPYC se logró rescatar los 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre en 2023. Ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente. pic.twitter.com/Z40csW1lQk — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 3, 2024

Así fueron secuestrados los migrantes

Según le contó a EL TIEMPO Jorge Cuéllar, vocero de Seguridad de Tamaulipas, México, el secuestro ocurrió el pasado sábado 30 de diciembre cuando los migrantes se movilizaban por la autopista Reynosa-Matamoros rumbo a la frontera con Estados Unidos.



"El sábado 30 de diciembre recibimos una llamada al número de emergencia 911 en donde se comunica el conductor del autobús del grupo Senda donde se movilizaban los migrantes. Nos reporta a las 19:26 de ese día que fue interceptado por cinco camionetas con personas armadas en el tramo comprendido entre Reynosa y Matamoros y pasajeros de diversas nacionalidades fueron secuestrados", le indicó a este diario.



Cuellar explicó que el autobús salió de Monterrey y tenía como destino la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Brownsville, Texas. En el autobús viajaban 36 personas: 31 extranjeros y cinco mexicanos.



Todos los extranjeros fueron secuestrados, pero los cinco mexicanos fueron dejados en libertad por los delincuentes para que pudieran continuar su camino hacia Estados Unidos.



Autoridades de la Guardia Nacional y estatal acudieron a la zona en la que el conductor del bus reportó que ocurrió el secuestro, pero ya no había presencia alguna en la zona.

Los militares estadounidenses refuerzan la malla con púas y más agentes se suman a su tarea en la zona que las familias emplean para cruzar. Foto: EFE

El Gobierno mexicano había confirmado en la mañana que entre los 31 migrantes secuestrados había ciudadanos de Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y México. Andrés Hernández, cónsul de Colombia en México, por su parte, confirmó en diálogo con EL TIEMPO que en el grupo había al menos cuatro connacionales, todos ellos miembros de una familia.



Entre los colombianos se encontraba, además, un menor de entre tres y nueve años de edad.



Hernández, no obstante, había afirmado que la cifra de connacionales dentro del grupo podía aumentar con el paso de las horas conforme las autoridades lograran identificar la nacionalidad de otros 10 migrantes retenidos.

#ATENCION Gracias a las labores oportunas de las autoridades mexicanas, fueron liberados los 31 migrantes secuestrados en las últimas horas, entre los que se encuentran 4 connacionales.



En estos momentos se realizan entrevistas, chequeos médicos y posteriormente se brindará… — Consulado General de Colombia en México (@consuladocolmex) January 3, 2024

Hicimos recorridos de vigilancia sobre la carretera en diferentes tramos, entre ellos Río Bravo y Matamoros FACEBOOK

Al parecer, según informó el vocero Cuellar a EL TIEMPO, los migrantes iban rumbo a la frontera con Brownsville para atender sus citas de asilo con las autoridades estadounidenses.



"Es fácil inferir que así era porque ellos transitaron por territorio mexicano. Cuando lo hacen de esta manera quiere decir que ya tienen un trámite realizado con el gobierno de Estados Unidos que se conoce como CBP one. Esto lo realizan a distancia, con anticipación, y con eso pueden transitar libremente y pueden llegar a la frontera para ser atendidos y recibidos por el gobierno de Estados Unidos", afirmó.



El cónsul Hernández, además, aseguró que se encontraban indagando si los colombianos ingresaron a México por vía aérea o si lo hicieron tras cruzar la peligrosa ruta migratoria del Darién.



“Apenas estamos indagando las formas en que ingresaron a México. Muy posiblemente puede que sean personas que vienen del tapón del Darién o, como en muchos casos que hemos identificado, que ingresan por alguna terminal aérea y de ahí se empiezan a desplazar hacia el norte”, indicó el funcionario a EL TIEMPO.

Los operativos de rescate de los migrantes

Según Cuellar, desde que se conoció el secuestro de los migrantes las autoridades mexicanas organizaron un operativo interinstitucional con participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Estatal con el fin de encontrar a los retenidos en la mayor brevedad posible.



Para ello, realizaron recorridos en las diferentes carreteras de la zona. "Hicimos recorridos de vigilancia sobre la carretera en diferentes tramos, entre ellos Río Bravo y Matamoros, las Yescas, Valle Hermoso, Empalme y la autopista Matamoros Reynoso, para la búsqueda y localización de las personas privadas de la libertad ese 30 de diciembre".



Migrantes que buscan asilo en los EE. UU. Foto: AFP

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los migrantes fueron rescatadas en el municipio de Río Bravo. Además de los operativos de seguimiento, las autoridades hicieron seguimiento a los teléfonos de los retenidos y analizaron los videos de las cámaras del autobús que transportaba a las 31 personas.



Cuellar comentó que las hipótesis manejadas son varias. Una de ellas la posibilidad de que se tratara de un secuestro extorsivo, como ya se ha presentado en ocasiones anteriores.



Las demás hipótesis, dice, no han sido reveladas para no afectar el curso de las investigaciones y, sobre todo, para no poner en peligro a las víctimas antes de su liberación.



El cónsul de Colombia en México también afirmó que la principal hipótesis era la de un secuestro exprés con fines extorsivos. "Terminan secuestrándolos y de inmediato empiezan a extorsionar a sus familias en Colombia con el fin de pagar un cierto monto", indicó.

Las problemáticas a las que se enfrentan los migrantes

El cónsul de Colombia en México explicó que los secuestros de migrantes van en aumento. De hecho, en 2023 le hicieron seguimiento a 120 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en ese país.

Ahora, para hacerle frente a la inseguridad que corren los migrantes en la zona, el vocero de Tamaulipas explicó que están reforzando el número de helicópteros y drones y el personal de apoyo que realiza vigilancia en la zona fronteriza. Aunque reconoció que enfrentan dificultades, pues Tamaulipas es un sector clave para el tránsito de migrantes que intentan ingresar a territorio estadounidense.



"Hay que poner en contexto la ubicación geográfica de Tamaulipas. Es el extremo noreste de la república mexicana. Tenemos una frontera muy grande con los Estados Unidos y con el estado de Texas. Tenemos 14 pasos fronterizos y además somos la frontera más cercana a Centroamérica. La mayor parte de los migrantes vienen de esa región, de Centroamérica y del Caribe, y para ellos les queda más cerca venir a Tamaulipas. Eso hace que para los individuos que andan delinquiendo sea un área donde puedan realizar sus actividades ilícitas y eso forma parte de esta problemática", afirmó.



Y agregó: "Esta es una problemática que está más allá de un estado, de un país, es una problemática continental y mundial también. La migración es un fenómeno social que es triste y lamentable porque se trata de personas que se trasladan no por gusto, sino por necesidad, y con la ilusión de tener mejores condiciones de vida para sus familias. Algunos huyen de la pobreza, otros huyen de la violencia".

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL